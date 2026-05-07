La USAL estrecha lazos con universidades estadounidenses

La USAL explora oportunidades de colaboración y movilidad en el ámbito STEM con universidades estadounidenses

La Universidad de Salamanca estrecha lazos con universidades estadounidenses, después de que el delegado de Estrategia Institucional en Investigación, Transferencia e Internacionalización, Óscar Lorenzo, mantuviera un encuentro de trabajo con la delegación norteamericana formada por miembros de la Comisión Fulbright, delegados de la Embajada de EE. UU. y representantes de las universidades estadounidenses interesadas.

El motivo de la reunión ha sido explorar nuevas oportunidades de colaboración académica y movilidad en el ámbito STEM con estas universidades: Emory University (Atlanta, Georgia); Florida International University (Miami, Florida); University of Alabama (Tuscaloosa, Alabama); University of Georgia (Athens, Georgia); University of North Texas (Dallas-Fort Worth, Texas); y University of Notre Dame (Notre Dame, Indiana).

Según ha dado a conocer la USAL, la delegación visitante estuvo compuesta por Ana Sánchez (Comisión Fulbright; Kevin Mayner (Embajada de EE. UU); Ana Sanz (Embajada de EE. UU); Heidi Manley (Departamento de Estado de EE. UU); Mariola Sánchez (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación - SEPIE); Natalie I. Cruz (Emory University); Staci Bernhard (Florida International University); Tori Jessen (University of Alabama); Colleen Larson (University of Georgia); Amanda Bennett (University of North Texas); y Hong Zhu (University of Notre Dame).