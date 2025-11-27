La USAL falla los premios 'Francisco de Vitoria' y 'Diversitas de Honor' a la investigación en Derechos Humanos

El Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la USAL falla los premios a la investigación en Derechos Humanos

El Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca (CIDH-Diversitas) ha anunciado el fallo de los Premios a la Investigación en Derechos Humanos “Francisco de Vitoria” y los “Diversitas de honor 2025”. Estas distinciones reconocen trabajos académicos y profesionales que contribuyen al avance del conocimiento y la promoción de los derechos humanos.

Los Premios “Francisco de Vitoria”, que cuentan con la colaboración de la Junta de Castilla y León, han recaído en tres proyectos: el Trabajo Fin de Grado de Noelia de Castro Pinto sobre la protección de los derechos LGBT en Europa Central y del Este; el Trabajo de Fin de Máster de Nathalie Margot Alonzo Andrade sobre la perspectiva ética y ecológica en el derecho; y la tesis doctoral de Jeison Batista de Almeida, centrada en la alteración de las normas jurídicas internacionales.

En la categoría “Diversitas de Honor”, el centro ha reconocido la labor de la Asociación Científica sobre Sinhogarismo desde la Perspectiva de Género (ASIPEG), esta última por su comprometida trayectoria en la defensa de la dignidad y los derechos de las personas sin hogar.

La entrega de los premios se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre a las 12:00 horas en el Aula Francisco de Vitoria de la Universidad de Salamanca, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.