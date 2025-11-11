La USAL y la Guardia Civil de Salamanca promueven un nuevo modelo de cooperación en criminología y cultura de defensa

Firma de el protocolo general de actuación en materia de formación e investigación

La Guardia Civil de Salamanca y la USAL han firmado, en la mañana de este martes, un protocolo general de actuación en materia de formación e investigación, en compañía y presencia del Teniente Coronel de la Guardia Civil de Salamanca, D. Arturo Marcos, el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, D. Miguel Sánchez Guerrero y el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado.

Este acuerdo manifiesta la importancia de situar la criminología como ciencia fundamental en los tiempos que corren, brindando herramientas para comprender la complejidad del delito, anticipar amenazas y diseñar estrategias de prevención basadas en la evidencia científica. Refuerza, además, la colaboración entre el mundo académico y las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

A lo largo de los últimos treinta años, la Universidad de Salamanca se ha consolidado como centro de referencia nacional e internacional en el estudio del delito, la prevención, la gestión de crisis y la protección de los derechos humanos. No en vano, la institución académica cuenta con varios máster enfocados en este ámbito como el máster en Análisis de la Conducta Criminal o el de Cibercriminalidad.

Ahora, este nuevo protocolo consolida una red de conocimiento científico orientada al fortalecimiento de las instituciones públicas y a la mejora continua del servicio público.

El nuevo convenio contempla el desarrollo de programas de formación avanzada en criminología aplicada, que incluirán especializaciones en análisis criminal, inteligencia, ciberseguridad, victimología y políticas públicas de seguridad. También se promoverán proyectos de investigación interdisciplinar con el objetivo de trasladar los avances científicos al ámbito operativo.

La iniciativa se enmarca dentro del marco legal de colaboración entre el sistema universitario y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, que impulsa la formación y el perfeccionamiento profesional como elementos esenciales para la defensa y la seguridad nacional.

Más de 8.000 profesionales de la seguridad pública y privada participan actualmente en los programas de la USAL, que promueven un modelo educativo basado en los valores del servicio público: formar para servir e investigar para proteger.

Asimismo, el protocolo incluye la organización conjunta de actividades formativas, seminarios o jornadas, o el desarrollo de colaboraciones técnicas de interés común en el ámbito de los estudios normativos, jurisprudenciales, analíticos y similares, entre otras.