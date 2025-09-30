La USAL homenajea a Carmen Martín Gaite con una exposición inmersiva

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca presenta la exposición “Caperucita en Manhattan y otros cuentos”

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca (USAL) rinde homenaje a la escritora salmantina Carmen Martín Gaite con la exposición Caperucita en Manhattan y otros cuentos de Carmen Martín Gaite, abierta al público en el Centro Internacional del Español hasta el 19 de diciembre.

La muestra reúne dos instalaciones inmersivas concebidas por el Servicio de Actividades Culturales con la participación de estudiantes de Bellas Artes, Sociología, Comunicación Audiovisual y del Máster en Historia del Arte. “El resultado es un relato coral que sitúa la obra de Martín Gaite en un territorio intersticial entre la literatura expandida, las artes visuales y el arte sonoro”, explicó el director del servicio, Javier Panera.

Las instalaciones se ubican a ambos lados de la cámara acorazada donde se conserva el Archivo Carmen Martín Gaite y parten de dos obras estrechamente vinculadas a la experiencia neoyorquina de la autora: Visión de Nueva York, escrita en 1980/81 y publicada de manera póstuma en 2005, y Caperucita en Manhattan, publicada en 1990. Según el comisario de la exposición, Luis Barrio, ambas publicaciones reflejan la capacidad de la escritora para “transgredir los límites de los géneros literarios y traspasar las fronteras entre lo real y lo onírico, lo cotidiano y lo fantástico”, rompiendo con la imagen tópica de autora realista.

La instalación Visión de Nueva York. Audioscape #7 se construye a partir de ocho collages realizados por Martín Gaite durante su estancia como profesora en Columbia University, acompañados de un “collage sonoro” creado por Alejandro P. Pascual y Miguel Ramos con grabaciones de la ciudad.

Por su parte, ¡MIRANFÚ! y otras farfanías sonoras reinterpreta Caperucita en Manhattan a través de trece dibujos de la autora ampliados al formato mural, acompañados de fragmentos textuales y un audio-poema de Elena P. Cuesta y Guillermo Coni Molina.

La exposición se completa con materiales de archivo que abarcan desde los primeros cuentos ilustrados en la infancia de Martín Gaite hasta collages, fotomontajes e ilustraciones que revelan la importancia de la imagen en su proceso creativo.