La USAL homenajea al PDI que alcanza la jubilación: "Es una invitación a seguir pensando y aportando al bien común"

La Universidad de Salamanca ha homenajeado este miércoles al personal docente e investigador (PDI) que alcanza su jubilación durante el curso académico 2025-2026. De los 61 protagonistas, una treintena ha acudido al acto celebrado en el Paraninfo de Escuelas Mayores y presidido por el rector, Juan Manuel Corchado, que ha agradecido a todos la labor que han desempeñado en la USAL y les ha conminado, como diría Bernard Baruch, a "no retirarse de la vida, solo de aquello que te impide vivirla con plenitud".

El acto coincide con la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, hecho que el rector no ha querido pasar por alto: "Con esta celebración recordamos que en estas aulas impartieron sus lecciones maestros del siglo XVI que no solo enseñaban leyes o teología, también defendían la dignidad humana y el valor del pensamiento crítico. Todos nosotros somos los herederos directos de esa grandeza. Habitamos la `cátedra´ para formar ciudadanos libres”.

El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco; la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; el secretario general de la USAL, Alfredo Ávila, han acompañado a los homenajeados en un día tan especial, al igual que la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Rosario Arévalo, que ha hecho alusión a Francisco de Vitoria. "Al igual que el reflexionó sobre los nuevos retos de su tiempo, la jubilación es una invitación a seguir pensando y aportando, desde la experiencia y la libertad, al bien común", ha señalado.