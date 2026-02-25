La USAL homenajea al PDI que alcanza la jubilación: "Es una invitación a seguir pensando y aportando al bien común"
De los 61 protagonistas, una treintena ha acudido al acto presidido por el rector, Juan Manuel Corchado
La Universidad de Salamanca ha homenajeado este miércoles al personal docente e investigador (PDI) que alcanza su jubilación durante el curso académico 2025-2026. De los 61 protagonistas, una treintena ha acudido al acto celebrado en el Paraninfo de Escuelas Mayores y presidido por el rector, Juan Manuel Corchado, que ha agradecido a todos la labor que han desempeñado en la USAL y les ha conminado, como diría Bernard Baruch, a "no retirarse de la vida, solo de aquello que te impide vivirla con plenitud".
El acto coincide con la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, hecho que el rector no ha querido pasar por alto: "Con esta celebración recordamos que en estas aulas impartieron sus lecciones maestros del siglo XVI que no solo enseñaban leyes o teología, también defendían la dignidad humana y el valor del pensamiento crítico. Todos nosotros somos los herederos directos de esa grandeza. Habitamos la `cátedra´ para formar ciudadanos libres”.
El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco; la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; el secretario general de la USAL, Alfredo Ávila, han acompañado a los homenajeados en un día tan especial, al igual que la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Rosario Arévalo, que ha hecho alusión a Francisco de Vitoria. "Al igual que el reflexionó sobre los nuevos retos de su tiempo, la jubilación es una invitación a seguir pensando y aportando, desde la experiencia y la libertad, al bien común", ha señalado.
