La USAL homenajea a la Universidad Takushoku con una placa conmemorativa por su compromiso con el español

La Universidad de Salamanca ha rendido un emotivo homenaje a la Universidad Takushoku de Japón, con la inauguración de una placa conmemorativa que reconoce la colaboración académica que ambas instituciones mantienen de forma ininterrumpida desde 1979 a través de Cursos Internacionales. El acto tuvo lugar en la Sala de Alianzas Académicas del edificio de Cursos Internacionales y contó con la presencia de representantes institucionales de la USAL y de la universidad japonesa.

En el acto participaron José Miguel Sánchez Llorente, consejero delegado de Cursos Internacionales; María Rosario Llorente Pinto, directora académica de Cursos Internacionales; José Abel Flores, director del Centro Cultural Hispano Japonés; así como los profesores Noriko Hamamatsu y Enrique Almaraz, en representación de la Universidad Takushoku.

Más de 45 años construyendo puentes culturales

Durante el acto, José Miguel Sánchez Llorente expresó su agradecimiento por esta alianza académica tan longeva:"Es un honor para nosotros acoger cada año a los estudiantes de la Universidad Takushoku. Agradecemos profundamente la confianza que han depositado en la Universidad de Salamanca durante estos 46 años de colaboración ininterrumpida. Esta relación es un ejemplo de cómo el compromiso con la educación y el entendimiento cultural puede perdurar y fortalecerse con el tiempo. Gracias por seguir eligiendo Salamanca como puente entre nuestras culturas.”

Los profesores Noriko Hamamatsu y Enrique Almaraz, por su parte, destacaron el impacto vital de esta colaboración para generaciones de estudiantes: “En nombre de la Universidad Takushoku agradecemos de todo corazón este reconocimiento de la Universidad de Salamanca, plasmado en la inauguración de esta placa y reflejo de una larga y fructífera relación. Una relación que trasciende el ámbito estrictamente académico para convertirse en una experiencia vital inolvidable para el millar largo de alumnos de la Universidad Takushoku que han pasado por las aulas de Cursos Internacionales y que llevan a Salamanca grabada en su memoria y en su corazón.”

Una alianza académica con historia y proyección internacional

Fundada en 1900 en Tokio, la Universidad Takushoku nació como Escuela de Comercio Oriental con el objetivo de formar especialistas en relaciones internacionales y comercio en Asia. Desde 1918, bajo el nombre de "Takushoku" (desarrollo y expansión), ha jugado un papel fundamental en la formación de líderes en diplomacia, economía y defensa, con un claro enfoque en los estudios internacionales y la cooperación cultural.

Por su parte, la Universidad de Salamanca, fundada en 1218 por Alfonso IX de León, es la universidad más antigua del mundo hispánico y un referente mundial en la enseñanza del español como lengua extranjera. Su trayectoria de más de ocho siglos la posiciona como un bastión del conocimiento, el intercambio cultural y la proyección internacional.

Una colaboración viva: cursos, cultura y experiencias

Desde hace más de cuatro décadas, cada curso académico, estudiantes de la Universidad Takushoku llegan a Salamanca entre los meses de septiembre y junio para mejorar su dominio del español, vivir una inmersión cultural y participar en actividades académicas, culturales y lingüísticas.

Estos alumnos disfrutan de un programa integral que incluye clases, excursiones por Castilla y León y visitas culturales, entre las que destaca el Centro Cultural Hispano Japonés, donde realizan intercambios lingüísticos con estudiantes españoles que aprenden japonés.

La labor del Centro Hispano Japonés, dependiente de la USAL, es fundamental en el mantenimiento y fortalecimiento de estos vínculos, facilitando el diálogo intercultural y contribuyendo al éxito de los programas que universidades japonesas, como Takushoku, desarrollan en Salamanca.

Un homenaje que simboliza una amistad duradera

La colocación de esta placa conmemorativa supone un reconocimiento simbólico y permanente a una relación institucional que ha trascendido el ámbito académico para convertirse en una alianza humana, cultural y educativa basada en el respeto mutuo, la excelencia y la visión compartida de formar ciudadanos globales.

Con este homenaje, la Universidad de Salamanca reafirma su agradecimiento a la Universidad Takushoku por su compromiso continuado con el español, con Salamanca y con los valores que ambas instituciones comparten: rigor académico, entendimiento cultural y cooperación internacional.