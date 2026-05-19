La USAL impulsa un hackatón de ciberseguridad aplicada a la agricultura inteligente

Hackatón de ciberseguridad aplicada a la agricultura inteligente en la USAL

La USAL, a través del parque científico, impulsa un hackatón de ciberseguridad aplicada a la agricultura inteligente, bajo el nombre de 'AGROHACKS Salamanca'.

Este proyecto. que se enmarca dentro del proyecto europeo TUTOR – Transfronterizo para la Unión del Talento y las Oportunidades en el ámbito Rural, tuvo lugar el pasado fin de semana, reuniendo a estudiantes, jóvenes talentos y personas interesadas en la tecnología y la ciberseguridad que resolvieron retos reales vinculados a la protección de infraestructuras agrícolas inteligentes.

Los participantes trabajaron sobre escenarios basados en invernaderos inteligentes y dispositivos IoT reales, enfrentándose a desafíos relacionados con la detección de vulnerabilidades, el hacking ético y el diseño de soluciones de seguridad para sistemas conectados.

Desde la Universidad explican que 'AGROHACKS Salamanca' nace con el objetivo de acercar las tecnologías emergentes y la innovación digital al entorno rural.