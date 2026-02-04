La USAL impulsa la sostenibilidad en el sector agroalimentario con la reunión del proyecto europeo LCA CARE

La Universidad de Salamanca (USAL) se convierte desde hoy en el epicentro europeo de la sostenibilidad agroalimentaria al acoger la cuarta reunión presencial del proyecto LCA Care (Life Cycle Assessment Care). El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, ha sido el encargado de inaugurar oficialmente las sesiones de trabajo. En su intervención, el vicerrector daba la bienvenida a los 25 expertos desplazados, subrayando el compromiso de la institución académica con la transferencia de conocimiento y el apoyo a la innovación verde.

El encuentro, que ha contado con la presencia del director General de Desarrollo y Planificación Estratégica en el Instituto Superior de Educación y Ciencias de Lisboa y coordinador del proyecto LCA CARE, Carlos Cabeleira, y del catedrático de Organización de Empresas de la Facultad de Economía y Empresa y coordinador del proyecto LCA CARE en la Universidad de Salamanca, Gustavo Lannelongue, reúne a investigadores universitarios y representantes de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) procedentes de Portugal, Alemania, Lituania, Bulgaria y España.

El objetivo central del proyecto, cofinanciado por el programa Erasmus+ con 1,6 millones de euros, es dotar a las empresas del sector agroalimentario de las competencias necesarias para medir y reducir su impacto ambiental mediante el Análisis del Ciclo de Vida (LCA).

Herramientas digitales y formación ágil (Microcredenciales)

Durante las jornadas, que se extenderán hasta el próximo 5 de febrero, los socios trabajarán en la validación de la herramienta digital LCA CARE, una plataforma en la nube diseñada para que las pymes del sector agroalimentario evalúen su huella de carbono de forma autónoma.

En este marco, la Universidad de Salamanca lidera uno de los hitos educativos más relevantes: el desarrollo de dos microcredenciales. Estas formaciones breves y certificadas sustituyen a los cursos tradicionales para ofrecer a gestores y profesionales una vía ágil de especialización en ecoinnovación y revisión crítica de análisis de ciclo de vida, respondiendo así a las demandas de flexibilidad del mercado laboral actual.