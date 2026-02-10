La USAL inaugura "4Paredes / 4WALLS II", una exposición de Ausín Sáinz sobre la crisis de vivienda y la contaminación

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca inaugura la exposición titulada 4Paredes / 4WALLS II 2025, una obra del artista Ausín Sáinz que se integra dentro del programa de videocreación emergente denominado Velocidad de Escape.

Esta iniciativa institucional tiene como propósito fundamental ofrecer visibilidad al trabajo de jóvenes creadores, comisarios e investigadores que se encuentran actualmente redefiniendo las señas de identidad y los códigos culturales de la imagen en movimiento. A través de sus diversos formatos, el proyecto plantea una profunda reflexión sobre la temporalidad de la imagen en una era marcada por la circulación constante y masiva de información.

La propuesta artística de Ausín Sáinz pone en escena una distopía retrofuturista con matices postapocalípticos y una narrativa cargada de sarcasmo. Según ha explicado Javier Panera, director del Servicio de Actividades Culturales, la obra profundiza en problemas sociales de gran calado como el elevado grado de contaminación y la crisis de la vivienda en los principales núcleos urbanos de España. Un aspecto destacable de la producción es que, a pesar de emplear tecnología digital avanzada, el autor se decanta por una estética vintage que evoca los experimentos visuales de los pioneros del cinematógrafo, tales como Georges Méliès o Segundo de Chomón.

Mediante este lenguaje visual, el artista aborda el derecho a la vivienda y la creciente dificultad que enfrentan los ciudadanos para acceder a un hogar digno. Sáinz reflexiona sobre el precio disparado de los alquileres, una situación impulsada por la alta demanda de pisos turísticos y la consolidación de fondos de inversión que han acaparado un gran número de inmuebles, incluyendo viviendas de protección oficial. Durante la presentación, el autor señaló que este fenómeno obliga a los ciudadanos a desplazar su domicilio hacia los límites periféricos de las ciudades, viéndose en muchos casos condenados a habitar espacios ínfimos.

La exposición 4Paredes / 4WALLS II 2025 podrá visitarse en la Sala B de la Hospedería Fonseca de martes a sábado de 11:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas, mientras que los domingos y días festivos la sala permanecerá abierta únicamente en horario de mañana, desde las 11:30 hasta las 14:00 horas.