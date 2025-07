La USAL y la Junta impulsan la inserción laboral de jóvenes con el programa "Experience Plus"

La Universidad de Salamanca (USAL) y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo han sellado un importante convenio de colaboración para lanzar el programa “Experience Plus”. Esta iniciativa, firmada en el Edificio de Soluciones Empresariales de Valladolid, busca potenciar la inserción laboral cualificada de recién titulados, tanto universitarios como de formación profesional, en empresas de sectores estratégicos y tecnológicos avanzados de Castilla y León.

“Experience Plus” toma como referencia el exitoso programa 'Renault Experience', pero expande su alcance a un abanico mucho más amplio de empresas y sectores de vanguardia. Como novedad, el programa contempla el desarrollo de proyectos de formación especializada vinculada directamente a las empresas. Esta formación se complementa con una experiencia práctica en las compañías participantes, a través de itinerarios específicamente adaptados a sus necesidades productivas. La formación, además, podrá tener la consideración de microcredencial universitaria, complementando prácticas no laborales y asegurando que los jóvenes adquieran los conocimientos técnicos avanzados y las habilidades estratégicas que el mercado laboral demanda.

Un aspecto fundamental y diferenciador de "Experience Plus" es el compromiso de contratación de, al menos, el 50% de los participantes en las empresas, lo que garantiza una inserción laboral estable y de calidad para los jóvenes.

Esta ambiciosa iniciativa se desarrollará entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2027, y tiene como objetivo involucrar a alrededor de 350 jóvenes titulados (300 universitarios y 50 de formación profesional). La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), asumirá la totalidad de los gastos derivados de la formación y los costes íntegros de las becas de las prácticas no laborales, destinando para ello una inversión de 4.550.000 euros.

Las empresas de Castilla y León son un pilar esencial para el éxito de "Experience Plus", siendo también beneficiarias directas de la iniciativa. La personalización de los itinerarios formativos "a la carta" permitirá a las compañías acceder a profesionales de alta cualificación con habilidades adaptadas a sus demandas específicas. Esto no solo mejorará sustancialmente su competitividad e innovación, sino que también contribuirá a resolver el desajuste entre las necesidades del tejido productivo y los perfiles profesionales de alta cualificación. La intervención no solo busca cubrir vacantes actuales, sino anticiparse a las necesidades futuras del mercado, posicionando a Castilla y León como referente en la formación y especialización del talento en áreas tecnológicas de vanguardia.

Para los jóvenes titulados, "Experience Plus" representa una oportunidad tangible para su inserción laboral estable y desarrollo profesional en las empresas de Castilla y León, fomentando así su arraigo en el territorio y evitando la fuga de talento. El programa les ofrece una oportunidad real de acceder a un entorno laboral estable con oportunidades de crecimiento. Paralelamente, garantiza una mejor cualificación bajo la dirección académica de las universidades, y una primera experiencia profesional en contacto directo con las empresas, mejorando su empleabilidad a través de un entrenamiento práctico e intensivo.

“Experience Plus” se enmarca en la estrategia del ECYL para intensificar la colaboración con las universidades públicas de la Comunidad. Esta estrategia ya ha incorporado nuevos programas como el INCOFI, lanzado a principios de este año con el objetivo de facilitar también la integración laboral de los jóvenes en el tejido productivo de Castilla y León. El programa INCOFI, con una aportación económica inicial de 8,6 millones de euros, busca apoyar a 4.000 jóvenes universitarios y titulados de formación profesional, mejorando su cualificación y facilitando su primer contacto con el mercado laboral. En sus primeros seis meses, INCOFI ya ha contado con la participación de 963 jóvenes.