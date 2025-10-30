USAL lanza el “Programa Internacional de Estudiantes Extranjeros” para atraer talento y fortalecer lazos universitarios

La Universidad de Salamanca (USAL) ha puesto en marcha el “Programa Internacional de Estudiantes Extranjeros”, una iniciativa impulsada desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. El objetivo es atraer a futuros estudiantes internacionales y fortalecer las relaciones con universidades socias mediante una comunicación auténtica, basada en la experiencia personal de los propios alumnos.

El programa fue presentado en rueda de prensa por Raúl Sánchez Prieto, vicerrector de Internacionalización y Cooperación, y por Rodrigo Morchón, profesor de Parasitología y responsable de atracción internacional de estudiantes. Sánchez Prieto explicó que la idea fundamental es publicitar los posgrados, másteres y sobre todo grados de la USAL y otras actividades a través de la experiencia de estudiantes. Aunque está abierto a todos, se centrará principalmente en países de habla hispana. El vicerrector subrayó que, si bien la USAL mantiene excelentes datos de matrícula de estudiantes españoles, son conscientes de la crisis demográfica que afectará al sistema universitario español en el futuro.

Por su parte, Morchón recalcó que la iniciativa tiene un propósito claro: convertir a los estudiantes internacionales en "representantes activos de la USAL", tanto durante su estancia en Salamanca como cuando regresen a sus países. Para lograrlo, se creará un grupo de estudiantes embajadores que, a través de las redes sociales, publicitarán estas actividades como un impulso a la atracción de estudiantes.

Los estudiantes embajadores serán los encargados de difundir información sobre la USAL, sus estudios (grado, máster y doctorado) y la cultura universitaria de Salamanca. También deberán compartir experiencias personales sobre la vida estudiantil y académica en la universidad, representar a la USAL en eventos y ferias de estudios, y participar en eventos de bienvenida para nuevos estudiantes internacionales.

Los interesados en ser embajadores pueden solicitar su inscripción en el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, enviando un correo a vic.internacional@usal.es. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 31 de abril de 2026.