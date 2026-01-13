La USAL lidera la estrategia de la Red CRUSOE para que Europa "mire al Atlántico, no solo al Mediterráneo"

La USAL acoge la reunión del comité ejecutivo de la Conferencia de Rectores de las Universidades del Suroeste Europeo

La Universidad de Salamanca ha acogido este martes la reunión del comité ejecutivo de la Red CRUSOE (Conferencia de Rectores de las Universidades del Suroeste Europeo) en la Biblioteca del Colegio Arzobispo Fonseca. "Permite afrontar retos comunes, impulsando proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico", ha destacado el rector, Juan Manuel Corchado.

En la reunión se ha establecido la hoja de ruta para los próximos años. "Se amplía el foco a los temas importantes de la ciudadanía, más allá de la agenda 2030", ha señalado Salustiano Mato, secretario general de CRUSOE. Eso incluye la inteligencia artificial, las nuevas formas de comunicarse, la energía, el cambio climático, la demografía, el transporte inteligente, la movilidad y la salud desde el punto de vista de calidad de vida. También se mantiene el foco en la alimentación o el patrimonio natural y cultural.

Se han abordado igualmente los pasos para "tener lista" la red de universidades antes de que el Arco Atlántico se convierta en una macrorregión en 2027. "Se ha focalizado en una esfera temática mas amplía y más ligada a la geopolítica. Hemos pactado con el espacio vasco y queremos que Europa mire al Atlántico, no solo al Mediterráneo", ha admitido.

La Red CRUSOE representará asi los intereses "de nuestro sector geográfico" en el contexto geopolítico europeo e internacional. "Hay una oportinunidad de captar investigadores en el ámbito senior y junior", incluso en un país referente para muchos como es Estados Unidos. "Ofrecemos un entorno mucho más razonbable hoy en día". El único hándicap es la falta de condiciones económicas.

La elección de la Universidad de Salamanca para acoger la reunión responde a su papel como "eje interior peninsular atlántico", según ha señalado Juan Manuel Corchado. "Siempre ha tenido una gran relación con todas estas universidades, especialmente con las gallegas y portuguesas", ha añadido.

29 universidades y 600 grupos de investigación

La Conferencia agrupa a 29 universidades y a 600 grupos de investigación de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y la Región Norte y Centro de Portugal, un "colectivo grande, potente y activo" que lleva trabajando años para construir una red de campus que tenga un impacto mundial y presencia fuerte en la Unión Europea.

Entre sus objetivos se incluyen generar conocimiento útil a las comunidades y ciudadanos, aportar investigación de primer nivel y buscar una una posición geoestratégica más consolidada, según ha recordado la presidenta de la Red CRUSOE y rectora de UNICAN, Concepción López.