La USAL lidera el número de proyectos concedidos para proyectos de generación de conocimiento y contratación de investigadores predoctorales

La ciudad del Tormes se consolida como un pilar fundamental en la investigación científica de Castilla y León. La Universidad de Salamanca (USAL) y varios centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de la ciudad recibirán una inyección de más de 3,3 millones de euros para financiar un total de 30 proyectos de investigación y la contratación de 11 investigadores predoctorales.

Esta financiación forma parte de las ayudas del Programa Estatal para la Investigación y el Desarrollo Experimental, que destinará cerca de 17,28 millones de euros a 123 proyectos en toda la comunidad autónoma.

La Universidad de Salamanca se sitúa en la cabeza del ranking universitario, solo por detrás de la Universidad de Valladolid, al captar 3,3 millones de euros para 30 proyectos. Las investigaciones abarcarán áreas muy diversas, desde los Derechos Humanos hasta la Neurociencia, pasando por las Ciencias Agrarias, la Biología, la Física o la Educación. Estos fondos no solo impulsarán el conocimiento, sino que también permitirán la incorporación de 11 jóvenes investigadores predoctorales, garantizando la formación de la próxima generación de científicos.

Los centros del CSIC en Salamanca han demostrado su excelencia al acumular una gran parte de las ayudas, con proyectos que suman una inversión de 3,38 millones de euros.

El Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) lidera la inversión en la ciudad, con 1.345.000 euros para siete proyectos, incluyendo tres contratos predoctorales. Las iniciativas se centran en áreas como la biología molecular y la genética.

El Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC) recibirá 1.239.750 euros para cuatro proyectos, con foco en el desarrollo de nuevas terapias contra tumores hematológicos.

El Centro de Investigación del Cáncer (CIC) , también en Salamanca, contará con 462.875 euros para investigar los mecanismos moleculares en el desarrollo de la enfermedad.

Finalmente, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNASA) recibirá 337.500 euros para dos proyectos, uno de ellos destinado a mejorar la productividad del trigo y otro a estudiar las interacciones bacterianas.

En Valladolid, estos proyectos se desarrollarán en centros como el de Anatomía Patológica, en departamentos como los de Química Física, Filología Clásica, Física de la Materia Condensada y Física Teórica, en facultades como Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales y Filosofía y Letras y en institutos como el de Historia de Simancas, el de Investigación en Matemáticas y el de Tecnologías Avanzadas de la Producción, entre otros, y permitirán la contratación de 15 investigadores predoctorales.

Reciben igualmente financiación la Universidad Europea Miguel de Cervantes (69.875 euros) y la Pontificia de Salamanca (49.250 euros), así como, entre los centros de la Comunidad, el Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos, al que se destinan 690.000 euros para el desarrollo de dos proyectos y la contratación de un investigador predoctoral, y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), perteneciente a la Junta de Castilla y León, que recibirá 153.750 euros para un único proyecto.