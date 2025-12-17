La USAL lidera un proyecto para salvar el túnel romano de Montefurado que se encuentra en una situación crítica por varios derrumbes

El túnel de Montefurado, un prodigio de la ingeniería romana situado en el límite entre Lugo y Orense, se encuentra en un momento crítico. Esta estructura, construida hace casi dos milenios para desviar el cauce del río Sil con fines mineros, ha visto reducida su longitud de 150 a apenas 54 metros debido a sucesivos derrumbes. Para frenar este deterioro, la Universidad de Salamanca (USAL) ha asumido un papel protagonista en un nuevo proyecto interdisciplinar destinado a garantizar su supervivencia.

Bajo el título “Estudio de características geológico-geotécnicas del macizo en el que se encuentra el túnel de Montefurado”, la iniciativa cuenta con un presupuesto de 153.473,44 € impulsado por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS). El objetivo es claro: comprender las patologías del macizo rocoso para evitar que este vestigio del Patrimonio Mundial desaparezca.

Un gigante debilitado por el agua y el tiempo

El topónimo gallego Montefurado (monte agujereado) describe perfectamente esta obra que permitió al río Sil abandonar su cauce natural. Sin embargo, su ubicación en un contexto geológico complejo y con malas propiedades mecánicas lo hace vulnerable.

Según explica José Nespereira, investigador principal del proyecto y miembro del grupo G-TEKTON de la USAL, los periodos de lluvias intensas son el mayor enemigo del túnel. Al aumentar el caudal, el agua inunda toda la sección del conducto, provocando una presión interna que, sumada a la fragilidad de la roca, desencadena los colapsos.

A la izquierda: el profesor de la USAL e investigador principal del proyecto de investigación, José Nespereira; a la derecha: miembros integrantes del equipo de trabajo en el proyecto de la USAL | Comunicación USAL

Tecnología de vanguardia: gemelos digitales y drones

Para abordar el problema, un equipo de once profesores del Departamento de Geología de la USAL aplica una metodología científica de última generación. Los trabajos, que ya han comenzado sobre el terreno, incluyen:

Fotogrametría con drones y tecnología LIDAR: Para crear un "gemelo digital" de alta precisión que permita analizar cada grieta del túnel.

Tomografía eléctrica: Una técnica que permite "radiografiar" el interior de la montaña para ver cómo evolucionan las fracturas en profundidad.

Sondeos geotécnicos y laboratorio: Se extraerán muestras de roca que serán ensayadas en el Laboratorio de Mecánica de Rocas de la USAL para simular escenarios futuros de resistencia.

Colaboración institucional

Este proyecto es fruto de un convenio de colaboración entre la CHMS, la Universidade da Coruña (encargada del estudio hidráulico y del meandro próximo) y la Universidad de Salamanca, que lidera la parte geológica y de estabilidad.

Con esta actuación, la USAL refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento, demostrando cómo la investigación básica sobre la estructura de la Tierra se convierte en una herramienta vital para proteger la historia y prevenir riesgos geológicos para la sociedad actual.