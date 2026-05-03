La USAL, motor clave en la creación de la nueva Academia de Ciencias de Enfermería de Castilla y León

La enfermería de Castilla y León ha dado un gran paso con la constitución formal de la comisión promotora de la futura Academia de Ciencias de la Profesión Enfermera. Este nuevo organismo nace con la participación estratégica de la Universidad de Salamanca, que junto a otras instituciones académicas públicas de la región integrará un frente común para impulsar la investigación, la innovación y la excelencia en el ámbito de los cuidados.

La implicación de la institución académica salmantina es clave en un proyecto diseñado para convertirse en un referente del conocimiento en ciencias de la salud. Según los responsables de la iniciativa, la constitución de esta comisión supone un avance cualitativo, ya que reúne a profesionales de acreditada trayectoria asistencial y docente.

De cara al futuro inmediato, la hoja de ruta de la Academia incluye una ronda de reuniones con universidades privadas y administraciones públicas para rubricar convenios de colaboración. El proyecto, que pronto registrará sus estatutos ante la Junta de Castilla y León, aspira a consolidar un espacio de colaboración estable entre la investigación y la práctica clínica.