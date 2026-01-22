La USAL obtiene la autorización de la Junta para implantar dos másteres universitarios en el ámbito de la función policial

La Universidad de Salamanca ha obtenido la autorización del Consejo de Gobierno de Castilla y León para implantar dos nuevas enseñanzas: los másteres universitarios en Ciberdelincuencia en el Ámbito de la Función Policial y en Derechos Humanos e Igualdad en el Ámbito de la Función Policial.

Las titulaciones se impartirán en modalidad virtual en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, ubicado en Ávila y adscritos a efectos académicos a la Universidad de Salamanca.

El Ministerio de Universidades elevará ahora la propuesta al Consejo de Ministros para establecer el carácter oficial de los títulos y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Le seguirán su aprobación y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Una subvención de casi 50 millones de euros

El Consejo de Gobierno de Castilla y León también ha aprobado este jueves la concesión de 137.663.480 euros a las universidades públicas de la Comunidad. La de Salamanca recibirá 49.743.461 euros, casi la misma cantidad que la de Valladolid (49.746.628 euros).

Esta financiación va dirigida a que los campus alcancen sus objetivos de la excelencia en la formación de los estudiantes mediante una enseñanza más personalizada; fomentar y afianzar una investigación científica de calidad; y aumentar la transferencia de conocimientos hacia la sociedad y las empresas.