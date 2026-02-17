La USAL obtiene una Cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea con la máxima puntuación en relevancia

La Universidad de Salamanca ha sido seleccionada por la Comisión Europea para albergar la Cátedra Jean Monnet "Decisions, Elections and Games in the European Union: Reinforcing Civic Competences in a Context of Uncertainty" (DEGAM-EU), en el marco de la convocatoria Erasmus+ 2025 para Acciones Jean Monnet en el ámbito de la Enseñanza e Investigación en Educación Superior.

La propuesta, presentada por el Área de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, obtuvo una puntuación de 90 sobre 100 puntos, con la máxima calificación posible en el criterio de relevancia. Este hecho subraya que el proyecto aborda de manera integral los estudios europeos en materia de competencias cívicas, elecciones y toma de decisiones. Los evaluadores señalaron que la metodología basada en simulaciones de procesos institucionales resulta especialmente eficaz para generar un conocimiento directo sobre el funcionamiento de la UE.

Formar ciudadanos europeos informados y comprometidos

DEGAM-EU tiene como objetivo principal fortalecer las competencias cívicas de los estudiantes universitarios en clave europea, proporcionándoles herramientas para comprender y participar activamente en los procesos de toma de decisiones, elecciones y dinámicas de gobernanza de las principales instituciones de la Unión Europea: el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Consejo de la UE, el Tribunal de Justicia y el Banco Central Europeo.

A lo largo de tres años, la cátedra ofrecerá 400 horas lectivas distribuidas en seis semestres temáticos, con la participación prevista de al menos 510 estudiantes. El programa emplea metodologías pedagógicas innovadoras como Flipped Classroom, Visual Thinking y simulaciones de procesos institucionales europeos, que permiten a los participantes experimentar las dinámicas de negociación, legislación y formulación de políticas en la UE.

Un equipo internacional con presencia en seis países

La cátedra, dotada con 60.000 euros de financiación europea para un periodo de tres años, está dirigida por Guillermo Boscán, profesor permanente del Área de Ciencia Política y vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Junto al equipo de profesores e investigadores de la Universidad de Salamanca, que incluye a los profesores Pablo Biderbost, Fátima García, Raquel Guzmán y Adán Carrizo, la cátedra cuenta con colaboradores en cinco universidades de cuatro continentes. Esta red de colaboración refuerza la dimensión de diplomacia pública de la UE, ya que se organizarán talleres y eventos formativos en cada uno de estos países, acercando los estudios europeos a regiones fuera de la Unión.

Investigación, publicaciones y alcance social

Además de la actividad docente, DEGAM-EU contempla una sólida estrategia de investigación y transferencia que incluye la publicación de cinco artículos en revistas científicas de alto impacto, la edición de un libro académico y la elaboración de doce policy briefs dirigidos a responsables políticos y organizaciones de la sociedad civil. También se tutorizarán trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y una tesis doctoral sobre los temas de la cátedra.

La difusión de resultados se canalizará a través de una página web bilingüe (español e inglés), perfiles en redes sociales (X, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify), un programa de podcasts, colaboraciones con Radio USAL y USAL TV, y la organización de seis eventos multiplicadores con la participación de estudiantes, académicos, representantes de la sociedad civil y responsables políticos europeos.