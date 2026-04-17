La Universidad de Salamanca organiza la I Feria de Másteres para promocionar su amplía oferta para el curso 2026-27

La Universidad de Salamanca ha organizado la I Feria de Másteres los días 20 y 21 de abril en la Hospedería Fonseca para dar a conocer su extensa oferta de títulos a los estudiantes y egresados de la institución. "La iniciativa surgió del Servicio de Promoción, Información y Orientación. La hemos acogido con especial ilusión, que hacía años que no se organizaba un evento de este tipo", ha destacado Maite Escribano, delegada del rector para Estudios de Posgrado y Formación Permanente.

Las jornadas se desarrollarán en horario de tarde, entre las 16:00 y las 20:00 horas y contarán con puntos de información distribuidos en áreas temáticas para que los estudiantes se orienten con facilidad. También se incluyen presentaciones orales de corta duración pensadas para ofrecer "una visión de conjunto de algunos de los títulos".

Cinco nuevas titulaciones

La USAL contará con 91 másteres universitarios para el curso 2026-27, cinco de los cuales -pendientes aún de verificación- son de nueva implantación: Química Experimental, Eramus Mundus en aceleradores y láseres a gran escala, Diseño de intervenciones sobre estilos de vida saludables; Derechos Humanos, Sostenibilidad y Justicia Climática; y Ciencia de Datos e Inteligencia Artifcial aplicadas a la Ingeniería. "Pone de manifiesto el esfuerzo continuo en actualizar y ampliar la oferta formativa", ha añadido.

Las plazas de los másteres ascienden a 3.200, una cifra superior a los estudiantes que se matricularon en alguno de ellos durante el pasado curso (2.000). "No se llenan todas. Solo en algunos, ya que la oferta es superior a la demanda", reconocen. Dos de los más exitosos son el de Psicología General Sanitaria y el Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Los interesados que deseen iniciar estudios de Máster en la Universidad de Salamanca deberán preinscribirse a través de la plataforma online entre el 13 de abril y el 15 de julio. Durante el proceso han de seleccionar un máximo de tres titulaciones por orden de preferencia. El primer listado de admitidos se publicará el 8 de mayo.