La USAL pone el foco en los alimentos ultraprocesados: en España se ha triplicado en las últimas tres décadas

Las investigadoras, Maira Bes Rastrollo de Universidad de Navarra; y Renata Bertazzi, de la Universidad de São Paulo (Brasil) y de la Universidad de Salamanca

Una nueva y contundente serie de tres artículos científicos publicada en la prestigiosa revista médica The Lancet lanza una severa advertencia global: el consumo masivo y creciente de Alimentos Ultraprocesados (AUP) está desplazando a los alimentos frescos y mínimamente procesados, deteriorando la calidad de la dieta y elevando consistentemente el riesgo de múltiples enfermedades crónicas en todo el mundo.

La serie, titulada “Ultra-Processed Foods and Human Health”, ha reunido a 43 expertos internacionales en salud pública y nutrición, y cuenta con una destacada participación española.

Según los datos revelados en la publicación, la situación en España es particularmente preocupante: la proporción de calorías que los AUP aportan al total de la dieta se ha triplicado en las últimas tres décadas, pasando del 11% al 32%.

“La evidencia científica de estas investigaciones certifica que los alimentos ultraprocesados están modificando nuestra forma de alimentarnos y afectando a la salud de la población”, explica Maira Bes-Rastrollo, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra e investigadora de CIBEROBN.

En esta línea, la investigadora insta a la acción: “Es necesario promover políticas que favorezcan el consumo de alimentos frescos y mínimamente procesados para poder seguir un patrón alimentario saludable basado en la dieta mediterránea tradicional”.

El primer artículo, coescrito por Bes-Rastrollo y Renata Bertazzi Levy (investigadora en la Unidad de Atención Primaria de Salamanca -APISAL- y la Universidad de São Paulo), revisa más de 100 estudios longitudinales, estableciendo asociaciones consistentes entre un alto consumo de AUP y un mayor riesgo de:

Obesidad y sobrepeso.

Diabetes tipo 2.

Enfermedades cardiovasculares.

Depresión.

Afecciones de los riñones y del sistema gastrointestinal.

Mortalidad prematura.

Bertazzi Levy, quien formó parte del grupo que desarrolló la clasificación NOVA que acuñó el término ‘ultraprocesados’, subraya que la serie de artículos presenta “evidencias sólidas de que el avance global de los alimentos ultraprocesados está transformando y deteriorando las culturas alimentarias tradicionales”.

El segundo artículo de la serie propone un conjunto de políticas coordinadas, yendo más allá de la elección individual, para frenar este avance y responsabilizar a las grandes empresas.

Entre las medidas políticas clave propuestas destacan:

Etiquetado Frontal: Identificar claramente los aditivos característicos de los AUP.

Restricción de Publicidad: Especialmente la dirigida a menores y en entornos digitales.

Retirada de Entornos Sensibles: Eliminar estos productos de comedores escolares y hospitales.

Impuestos Selectivos: Aplicar gravámenes específicos para financiar programas que faciliten el acceso a alimentos frescos en hogares vulnerables.

El tercer artículo advierte que el auge de los AUP está impulsado por grandes corporaciones, con ventas anuales superiores a los 1,9 billones de dólares. Los autores comparan esta situación con la de la industria del tabaco, señalando que los altos beneficios refuerzan su capacidad para influir en la política y dificultar regulaciones efectivas.

La serie hace un llamamiento a una respuesta global coordinada para proteger las políticas públicas frente a la interferencia corporativa y promover sistemas alimentarios centrados en la salud, la equidad y la sostenibilidad, en línea con organismos como la OMS y la FAO.