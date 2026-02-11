La USAL pone en marcha cuatro rutas en El Maíllo para revalorizar su patrimonio natural incluyendo Las Batuecas y la Sierra de Francia

El Grupo de Investigación Reconocido GEAPAGE y el Grupo de Transferencia Científica GeoBioSphera de la Universidad de Salamanca han concluido con éxito un innovador proyecto de colaboración con el Ayuntamiento de El Maíllo para la puesta en valor de su patrimonio natural.

Esta iniciativa ha permitido el diseño de cuatro geobiorutas que integran elementos de geoturismo, geoconservación y geoeducación, todas ellas implementadas en una aplicación móvil gratuita que facilita la interpretación del paisaje y la biodiversidad del sur de la provincia. El proyecto se presenta como una herramienta estratégica para la dinamización socioeconómica de la zona, que actualmente aspira a integrarse en el futuro Geoparque Mundial de la UNESCO bajo el impulso de la institución académica y la Diputación de Salamanca.

El término municipal de El Maíllo, reconocido por su pertenencia a la Red Natura 2000 y su ubicación parcial en el Espacio Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, ofrece un escenario único donde conviven restos de mares antiguos y una flora excepcional. Los investigadores han georreferenciado y valorado un total de 21 puntos de interés que incluyen desde icnofósiles de organismos marinos de hace 480 millones de años, como las Cruzianas y Skolithos visibles en las fachadas de las viviendas del casco urbano, hasta turberas con plantas carnívoras y robles centenarios. Cada parada de estas rutas cuenta con señalización física mediante códigos QR que enlazan directamente a la aplicación, ofreciendo información bilingüe, fotografías y esquemas explicativos sobre la geomorfología, la hidrogeología y los riesgos geológicos de la región.

La propuesta se divide en cuatro itinerarios específicos adaptados a diferentes perfiles de visitantes.