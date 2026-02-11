La USAL pone en marcha cuatro rutas en El Maíllo para revalorizar su patrimonio natural incluyendo Las Batuecas y la Sierra de Francia
Cada parada de estas rutas cuenta con señalización física mediante códigos QR que enlazan directamente a la aplicación, ofreciendo información bilingüe, fotografías y esquemas explicativos sobre la geomorfología, la hidrogeología y los riesgos geológicos de la región
El Grupo de Investigación Reconocido GEAPAGE y el Grupo de Transferencia Científica GeoBioSphera de la Universidad de Salamanca han concluido con éxito un innovador proyecto de colaboración con el Ayuntamiento de El Maíllo para la puesta en valor de su patrimonio natural.
Esta iniciativa ha permitido el diseño de cuatro geobiorutas que integran elementos de geoturismo, geoconservación y geoeducación, todas ellas implementadas en una aplicación móvil gratuita que facilita la interpretación del paisaje y la biodiversidad del sur de la provincia. El proyecto se presenta como una herramienta estratégica para la dinamización socioeconómica de la zona, que actualmente aspira a integrarse en el futuro Geoparque Mundial de la UNESCO bajo el impulso de la institución académica y la Diputación de Salamanca.
El término municipal de El Maíllo, reconocido por su pertenencia a la Red Natura 2000 y su ubicación parcial en el Espacio Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, ofrece un escenario único donde conviven restos de mares antiguos y una flora excepcional. Los investigadores han georreferenciado y valorado un total de 21 puntos de interés que incluyen desde icnofósiles de organismos marinos de hace 480 millones de años, como las Cruzianas y Skolithos visibles en las fachadas de las viviendas del casco urbano, hasta turberas con plantas carnívoras y robles centenarios. Cada parada de estas rutas cuenta con señalización física mediante códigos QR que enlazan directamente a la aplicación, ofreciendo información bilingüe, fotografías y esquemas explicativos sobre la geomorfología, la hidrogeología y los riesgos geológicos de la región.
La propuesta se divide en cuatro itinerarios específicos adaptados a diferentes perfiles de visitantes.
- Ruta 1: Geología y Biología urbana por El Maíllo. Se realiza paseando tranquilamente por sus calles. Contiene 4 paradas en las que se observan filones de cuarzo, icnofósiles de Trilobites y de gusanos marinos colocados en las paredes exteriores de muchas casas, marcas onduladas que reflejan la acción de las olas sobre el fondo marino de esa época, y un tipo de suelo relicto (antiguo) cuyas características demuestran que se formó bajo condiciones de clima tropical, muy diferentes a las actuales en la zona. Cabe destacar que esta ruta se realizó con un gran éxito de público el pasado 11 de mayo, con motivo de la celebración del Geolodía-Salamanca 2025.
- Ruta 2: Paseo medioambiental circular por la Ribera. Se trata de una ruta circular de unos 8,5km por las dos márgenes del río Morasverdes. Consta de 6 paradas que incluyen una turbera, auténtico sumidero de CO2, que entre su vegetación contiene plantas carnívoras; una escala de peces, 3 tipos diferentes de suelos; bellos ejemplares de tejos, abedules y acebos, derrubios de arenas y cantos acumulados por deslizamiento sobre las laderas y canchales de cuarzo blanco que acumulan fragmentos angulosos procedentes de filones de cuarzo que se ven en las laderas.
- Ruta 3: Maravillas en El Pinalejo. Se realiza junto al río Tenebrilla, en el paraje El Pinalejo. Consta de 4 paradas que incluyen panorámicas paisajísticas, filones y antiguos bateos para búsqueda de oro en el río Tenebrilla, estructuras producidas por oleaje sobre un fondo marino de hace 480 millones de años que se encuentran in situ y signos de la erosión que originan la pérdida de suelos.
- Ruta 4: Relieve y astronomía. Se realiza por la zona de El Bardal-Corral del Tamborilero. Incluye 4 paradas que ofrecen panorámicas del relieve invertido característico de la Sierra de Francia, robles centenarios, riesgos geológicos asociados a inestabilidades de ladera, y en la parte más alta (por encima de 1050m) hay la posibilidad de observaciones astronómicas dada la calidad de su cielo.
