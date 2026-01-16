La USAL promueve el bienestar físico, emocional y social de los cuidadores de personas con discapacidad crónica

Los cuidadores informales de personas con discapacidad crónica experimentan con frecuencia una carga física, psíquica y emocional por su rol con implicaciones en su bienestar y calidad de vida. Numerosos trabajos describen el estrés que sufren y que deriva en fatiga, agotamiento, desesperanza, depresión, ira, ansiedad, disminución de la salud física o patologías musculoesqueléticas repercutiendo en su salud física y mental, además de en su situación financiera y laboral.

En este contexto, la Universidad de Salamanca pone en marcha entre el 28 de enero y el 8 de mayo una nueva edición de la iniciativa Aprendizaje y Servicio (ApS) "Cuidar al cuidador", que este curso se concreta en el programa voluntario y gratuito "Ahora te toca cuidarte" y está dirigido a cuidadores informales de personas con discapacidad.

"Ahora te toca cuidarte" supone una continuidad y evolución del proyecto ApS, para lo que incorpora una ampliación significativa de la oferta formativa, diseñada a partir de las demandas, sugerencias y necesidades detectadas en cuidadores y entidades participantes en ediciones anteriores, incluyendo un total de 14 talleres gratuitos.

La iniciativa refuerza y amplía la iniciativa universitaria ApS iniciada en 2023 bajo la coordinación de Ana María Martín Nogueras, profesora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, e impulsada por estudiantes y profesores de la USAL, con especial participación del Grupo de Investigación NeuroUsal, y dirigida a que estudiantes universitarios realizaran su trabajo fin de grado (TFG) o de máster (TFM) en el contexto del servicio a la comunidad.

Así, el objetivo general del proyecto es responder a las necesidades de atención física, psíquica, social y emocional que refieren los cuidadores de personas con discapacidad mediante el diseño de actividades, productos o intervenciones por parte de estudiantes de diferentes titulaciones, asesorados y tutorizados por los correspondientes profesores de la Universidad de Salamanca y cuya finalidad académica será la realización de sus TFG o TFM.

Un programa que evoluciona a partir de la experiencia previa

El nuevo programa diseñado, "Ahora te toca cuidarte", mantiene el objetivo central y la ampliación del número de talleres y de las temáticas abordadas responde al interés manifestado por los propios cuidadores en profundizar en aspectos relacionados con el autocuidado, la prevención de la sobrecarga y la mejora de la calidad de vida.

Las actividades están diseñadas y desarrolladas por estudiantes universitarios, bajo la tutorización de profesorado especializado, y se caracterizan por un enfoque práctico, participativo e interdisciplinar, integrando conocimientos de Fisioterapia, Psicología, Terapia Ocupacional y Logopedia.

Calendario y desarrollo de los talleres

La nueva edición del programa incluye 14 talleres temáticos, que se desarrollarán a lo largo de los meses de enero a mayo en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Los talleres combinan formación teórica aplicada, actividades prácticas y espacios de reflexión, abordando de manera integral las distintas dimensiones del cuidado. La oferta en esta ocasión incluye algunas actividades online.

Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar información a través del correo electrónico: neurousal@usal.es y por WhatsApp 644 623 681