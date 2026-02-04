La USAL prorroga las exposiciones de Kepa Garraza, en Fonseca, y de Ana Riaño, en el Patio de Escuelas

La Universidad de Salamanca, a través del Servicio de Actividades Culturales, mantendrá abiertas al público hasta el 15 de febrero las exposiciones “NWO. The New World Order”, de Kepa Garraza; y “RRSS. Pintura en las redes sociales”, de Ana Riaño.

La sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca acoge la primera retrospectiva de Kepa Garraza en la que, a través de casi medio centenar de cuadros, el artista explora los aspectos más sombríos del “nuevo orden mundial” que emergió en los inicios del siglo XXI tras el trauma de los atentados del 11-S y la recesión económica del periodo 2008-2014. Un nuevo orden que se reformuló a partir de 2020 con la ola de protestas que atravesó los cinco continentes tras la crisis post-COVID-19 y el insoportable clima de amenaza bélica actual.

En concreto, la sala reúne ocho series diferentes con piezas en su mayoría de gran formato realizadas por el artista vasco entre 2007 y 2025. Sus monumentales pinturas resignifican en el presente los formatos, composiciones e iconografías de la denominada “pintura de historia” a través de un irreverente juego de anacronismos, ucronías y distopías que, tras provocar un primer estado de shock en el espectador, por su técnica asombrosamente verista, lo invita de inmediato a cuestionar la estrecha relación entre el arte, el poder o la propaganda, y a reflexionar sobre temas relacionados con la representación de la violencia y los conflictos sociales y geopolíticos que se asocian con ella en la era de la post-verdad.

La muestra de Ana Riaño, que el público puede visitar en la Sala de Exposiciones del Patio de Escuelas Menores, se compone de cerca de una treintena de piezas basadas en la idea de cómo se comportarían en las redes sociales muchos artistas emblemáticos si viviesen en la actualidad.

La muestra, tal y como confesó Ana Riaño, está basada en “pantallazos imaginarios, creando interfaces inventadas de páginas Facebook teniendo en cuenta las amistades de los artistas, sus últimas publicaciones o incluso la publicidad adaptada a su época”. En este sentido, Riaño señaló que las piezas “hablan sobre la identidad del artista en las redes sociales, porque al final tenemos que vendernos cuando decidimos ser artistas” y resaltó el papel reivindicativo de sus obras, ya que se plantea el papel habrían tenido las mujeres artistas, hoy apartadas de la historia del arte, si hubiesen podido expresarse a través de las redes sociales.

Con este conjunto de piezas, la artista vasca pretende reflexionar en el desarrollo de la Web 2.0 y lo que autores como Gilles Lipovetsky (2009) han denominado “sociedad pantallocrática”, o lo que es lo mismo, cómo la práctica pictórica se está viendo afectada en sus procesos creativos y sus imaginarios iconográficos por las “poéticas de la conectividad” y las dinámicas socio-afectivas de las redes sociales.