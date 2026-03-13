La USAL, protagonista en la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico del Gobierno de España

El Observatorio de Derecho Rural, en la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico

El Observatorio de Derecho Rural de la Universidad de Salamanca ha sido uno de los grandes protagonistas de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, presentada por el Gobierno de España, participando activamente en la consecución del proyecto que aborda las desigualdades y los desafíos demográficos.

Con las aportaciones de José Luis Domínguez Álvarez y Marcos M. Fernando Pablo, profesores del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, han demostrado la importancia del Observatorio de Derecho Rural para dinamizar el territorio dentro de la línea investigadora por la que ha apostado la USAL.

Por otro lado, esto supone reconocimiento a nivel nacional e internacional por parte del estudio salmantino para buscar soluciones reales y eficaces en torno al medio ambiente del oeste peninsular y del sur de Europa.

La II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico establece una serie de líneas y puntos a seguir para cada uno de los estamentos de las administraciones públicas, buscando la máxima integración de las mismas y abriendo el abanico a otras temáticas como vivienda, transporte, relevo generacional, inclusión o perspectiva de género.

Los objetivos son los siguientes: