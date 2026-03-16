La USAL recibe una "extraordinaria" donación de códices medievales

La Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca ha recibido, en la mañana de este lunes, una donación que refuerza, aún más si cabe, el prestigio de su fondo bibliográfico: una colección de facsímiles medievales conocidos como Beatos, manuscritos que contienen, entre otros, comentarios al apocálipsis escritos por el monje Beato de Liébana.

La USAL recibe una donación de facsímiles de los célebres códices medievales conocidos como “Beatos”

La donación ha sido realizada por Adela Vañó Martínez quien, durante años, reunió todos los libros junto a su marido. Durante la firma y el acto de presentación, Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca, ha expresado su agradecimiento por la generosidad de la donante, destacando el valor cultural e histórico incalculable de las obras.

La USAL recibe una donación de facsímiles de los célebres códices medievales conocidos como “Beatos”

De hecho, uno de los aspectos en los que reside la riqueza de estos facsímiles es en las miniaturas que ilustran muchos de ellos: imágenes ricamente coloreadas que combinan figuras humanas, animales y elementos fantásticos.

La colección está formada por 28 facsímiles en total, de los cuales 18 pertenecen a varios Beatos. Del resto se pueden destacar el “Lapidario y el Libro del ajedrez, dados y tablas”, obras de Alfonso X, el Sabio, así como un salterio glosado conservado en la Biblioteca Nacional de Francia. Todos ellos han sido realizados por editoriales españolas especializadas en este tipo de publicaciones, que ponen una atención exquisita en todos los detalles del original.

Es importante destacar, por otro lado, que se conocen 29 Beatos ilustrados, de ellos 23 están más o menos completos, por lo que “es una muestra muy significativa de esta verdadera contribución de España al libro medieval”, ha manifestado el rector.

Durante el acto, en el que han estado presentes el director de la Biblioteca Óscar Lilao y la sobrina de la donante, Adela ha explicado el origen personal de la colección "La hicimos mi marido y yo. Él era más culto que yo y cuando supo que se editaban los facsímiles del Beato de Liébana, se apuntó enseguida. A su lado aprendí a amar los libros", ha relatado.

La USAL recibe una donación de facsímiles de los célebres códices medievales conocidos como “Beatos”

"Pensé dónde podían estar mejor estos libros", ha explicado, "y la respuesta era clara: en la Universidad, donde podrán ser estudiados y cuidados. Aquí están mejor que en ningún sitio del mundo", ha afirmado.