La USAL recibe financiación para dos proyectos de prueba de concepto en la Facultad de Química y en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León

La Universidad de Salamanca se encuentra entre las cuatro de carácter público que hay en Castilla y León y que ha recibido parte del millón de euros que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) les ha otorgado para desarrollar siete proyectos de prueba concepto, que tienen como fin "verificar la viabilidad técnica y el valor de los productos e ideas desarrollados por diferentes grupos de investigación de todo el país".

De esta ayuda que asciende a los 974.050 euros, según informaciones de la Agencia ICAL, Salamanca se quedará con 338.800 euros, siendo la segunda universidad con mayor financiación concedida por detrás de la de Valladolid con 355.740 euros. El dinero destinado a la USAL se usará para dos proyectos de prueba que se desarrollarán en la Facultad de Química y en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL), con un reparto de 181.500 euros el primero y 157.300 euros el restante.

Las universidades de Burgos y León son las otras dos que se beneficiarán de esta inversión y que se desarrollarán en la Facultad de Ciencias de la Salud y La Educación en Burgos y en el Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de León. Mientras, en Valladolid tendrán lugar dos iniciativas que no se han desvelado.