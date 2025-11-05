La USAL recibe al profesor Salomón Lerner, expresidente Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú

La Universidad de Salamanca ha recibido al profesor Salomón Lerner, expresidente Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú (CVR), una visita a la que acudieron la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Rosario Arévalo, así como los coordinadores de la jornada sobre justicia, memoria y democracia: Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Carlos Benítez Trinidad y Guillermo Mira Delli-Zotti. Lerner también estuvo acompañado por Sofía Macher, defensora de los derechos humanos y miembro de la CVR.

Lerner participará en la II Jornada sobre Justicia, Memoria y Democracia en América Latina: “El caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú”, un encuentro que reunirá en la USAL los días 5 y 6 de noviembre a juristas, politólogos e historiadores de reconocido prestigio internacional para analizar este episodio crucial de la historia peruana y los acontecimientos posteriores que han conducido al país a la inestabilidad política, la degradación institucional y la represión de la protesta social.

Este encuentro comenzará este miércoles a las 19:30 horas en el Auditorio Juan del Encina con la proyección del documental “Estado de Miedo”, de los directores Paco de Onís, Peter Kinon y Pamela Yates.