La USAL recibirá 15.000 euros de la Junta para desarrollar actividades sobre asuntos europeos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una subvención de 60.000 euros para que la Universidad de Salamanca y el resto de campus públicos de la Comunidad (Valladolid, León y Burgos) puedan desarrollar actividades sobre asuntos europeos.

Cada universidad recibirá una ayuda de 15.000 euros. La USAL la destinará a la convocatoria de dos becas para la matrícula en el Máster en Estudios de la Unión Europea. También organizará una visita formativa a las instituciones europeas y a la Delegación Permanente, un curso práctico intensivo gratuito de preparación para oposiciones a la UE y una actividad conmemorativa con motivo de los 40 años de la adhesión de España y Portugal a la comunidad.

Asimismo, la USAL participará en el Debate Europeo de las Universidades Públicas de Castilla y León (DEUCYL), que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre con el fin de acercar el funcionamiento del Parlamento Europeo al alumnado universitario.