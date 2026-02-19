La USAL recibirá 15.000 euros de la Junta para desarrollar actividades sobre asuntos europeos
La institución convocará dos becas para la matrícula en el Máster en Estudios de la Unión Europea
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una subvención de 60.000 euros para que la Universidad de Salamanca y el resto de campus públicos de la Comunidad (Valladolid, León y Burgos) puedan desarrollar actividades sobre asuntos europeos.
Cada universidad recibirá una ayuda de 15.000 euros. La USAL la destinará a la convocatoria de dos becas para la matrícula en el Máster en Estudios de la Unión Europea. También organizará una visita formativa a las instituciones europeas y a la Delegación Permanente, un curso práctico intensivo gratuito de preparación para oposiciones a la UE y una actividad conmemorativa con motivo de los 40 años de la adhesión de España y Portugal a la comunidad.
Asimismo, la USAL participará en el Debate Europeo de las Universidades Públicas de Castilla y León (DEUCYL), que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre con el fin de acercar el funcionamiento del Parlamento Europeo al alumnado universitario.
