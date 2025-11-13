La USAL recibirá 400.000 euros para certificar 'el español' que hablan los dispositivos electrónicos y las máquinas generadas por IA

La USAL coloca dos placas en el Centro Internacional del Español como resignificación de los símbolos franquistas de la fachada. Foto de archivo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una subvención de 400.000 euros destinada a la Universidad de Salamanca (USAL) para financiar la expansión y generación de recursos en la plataforma informática NetLish.

El objetivo clave de esta ayuda es que la USAL pueda cumplir con el compromiso de certificar "el español" que hablan los dispositivos electrónicos y las máquinas generadas por Inteligencia Artificial (IA).

La subvención se enmarca en la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027 y busca apoyar el desarrollo del español como vehículo de transferencia de conocimiento y fomento económico.

Referente en certificación lingüística y proyectos de IA

El acuerdo para que la Universidad de Salamanca asuma la certificación del español en sistemas digitales y de IA fue establecido en 2022 mediante un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Real Academia Española (RAE) y la propia USAL.

La USAL es considerada un referente internacional en la materia, siendo fundadora de la Association of Language Testers in Europe (ALTE) y miembro ejecutivo de SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera). Solo en 2025, más de 12.000 personas de 90 países diferentes han estudiado español como segunda lengua en esta institución.

La plataforma NetLish, desarrollada por la USAL, está orientada a la enseñanza y evaluación del español como lengua extranjera (ELE). Con esta financiación, la Universidad podrá realizar certificados de competencia en español destinados a Estados Unidos, certificados de calidad del español para los sistemas digitales y de inteligencia artificial y proyectos específicos de investigación sobre la lengua española, como el Proyecto PIDE.