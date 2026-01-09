La USAL recibirá 43 millones de euros para la nueva Facultad de Veterinaria y la ampliación de los campus de Zamora y Ávila

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firma un protocolo de colaboración con las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado este viernes un protocolo de colaboración con Juan Manuel Corchado y el resto de los rectores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad. El plan extraordinario de nuevas inversiones está dotado de 125 millones de euros para la implantación y mejora de las titulaciones universitarias oficiales hasta 2031.

La Universidad de Salamanca recibirá 43 millones de euros para la nueva Facultad de Veterinaria, un nuevo edificio deportivo y multiusos en el campus de Ávila y la ampliación de dotaciones en el de Zamora. Además, Béjar recibirá una partida adicional de 600.000 euros para la construcción de un laboratorio de mecatrónica, robótica e industria 4.0.

La Universidad de Valladolid recibirá 43 millones y las de León y Burgos, 19,5 millones de euros cada una para la puesta en marcha de sus respectivas facultades de Medicina.

La distribución de los fondos se ha realizado de acuerdo con los criterios del sistema de financiación universitaria de Castilla y León. Se han tenido en cuenta las necesidades de inversión, la voluntad compartida de implantar un nuevo grado en cada caso, y el tamaño y el número de alumnos y de campus, según señalan desde la Junta.