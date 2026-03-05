La USAL recibirá una subvención de 80.000 euros para determinar la radiactividad en muestras de agua de consumo humano

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, 5 de marzo, la concesión de una subvención de 80.000 euros a la Universidad de Salamanca.

Con esta partida, la institución académica podrá sufragar los gastos derivados de las investigaciones sobre radiactividad en muestras de agua de consumo humano que se realizan en el Laboratorio de Radiaciones Ionizantes del Departamento de Física Fundamental.

La ayuda se integra en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Consejería de Sanidad, ya que la Universidad de Salamanca desarrolla estudios en esta materia y, además, colabora con el Consejo de Seguridad Nuclear en programas de vigilancia radiológica. De sus conclusiones se obtiene información de interés para caracterizar el agua de las captaciones.