La USAL recuerda a su rector más internacional en el Día de Umanuno: "Fue un hombre radicalmente religioso"

La Universidad de Salamanca ha recordado a su rector más internacional en el 161 aniversario de su nacimiento. Con motivo del Día de Miguel de Unamuno, la Facultad de Filología ha acogido una conferencia impartida por el catedrático jubilado Antonio Heredia, que ha puesto el foco en la relación del filólogo con la religión: "Fue un hombre radicalmente religioso".

En 1931, el propio Unamuno decía que "la religión es un ideal trascendente que nos consuela de haber nacido, dándonos una finalidad, una misión. También se le atribuyen frases como "Dios es cosa del corazón". Frases que no han contribuido, en cambio, a que toda la opinión lo considere un hombre religioso: "Para muchos fue un hereje. Para otros, un agnóstico".

La obra de Unamuno aborda "muchos y variados" temas, pero hay palabras que abundan en la mayoría, como 'religión', 'cristinanismo', 'Dios', 'España y 'libertad'. "En los últimos años de su vida adquirieron un acento especial debido a dos circunstancias fuertes y causantes de su crisis: la revolución de la República y el golpe de Estado de Franco", señala Antonio Heredia.

Francisco Blanco, Luis Frayle y Antonio Heredia | S24H

El catedrático habla de otras crisis que sufrió el que fuera rector de la Universidad de Salamanca, como la de 1987, la "más llamativa y estudiada". No obstante, la más "determinante" fue la sufrió en "progresión ascendente" a partir de 1931: "Tuvo el valor de lo decisivo. Con ella dijo adiós a la vida. Le hizo ver con especial agudeza el significado de su quehacer religiosa".

En la conferencia también han estado presentes Francisco Blanco y Luis Frayle Delgado, que ha descrito a Miguel de Unamuno como "un gran personaje distorsionado por el cine y la cultura exhibicionista que tenemos a veces en España". También ha destacado su faceta como pensador y pedagogo: "Era un profesor, pero su pedagogía tiene un sentido mucho más amplio".

El acto celebrado en el Aula Magna ha sido sucedido por la tradicional ofrenda floral, realizada por una bisnieta del escritor, Mercedes Santos de Unamuno, ante el busto del escritor ubicado en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca.