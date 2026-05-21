La USAL refuerza su liderazgo europeo en el X Foro EC2U 2026

La Universidad de Salamanca ha participado esta semana en el X Foro EC2U 2026, organizado en esta ocasión por la Universidad de Turku (Finlandia) en su décima edición reúne a representante de las nueve universidades del consorcio EC2U bajo el lema “Shaping European Futures through Quality Education” (Configurando el futuro europeo a través de una educación de calidad), con un enfoque centrado en el papel de la educación de calidad como fundamento de una Europa más resiliente e inclusiva.

La delegación de Salamanca, que está compuesta por unas veinte personas entre profesorado personal técnico de gestión y estudiantes, ha estado encabezada por el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez, y el delegado del Rector para la Estrategia Institucional en Investigación, Transferencia e Internacionalización, Óscar Lorenzo.

Durante cuatro días, Turku se ha convertido en el epicentro del debate europeo sobre el futuro de la educación universitaria. La décima edición del Foro ha ofrecido a sus casi 500 participantes presenciales un espacio para explorar retos compartidos, estrechar lazos entre universidades y ciudades, y poner en valor el papel de la educación de calidad como motor de una ciudadanía activa y de una Europa más cohesionada en torno al Espacio Europeo de Educación Superior.

La Universidad de Salamanca es miembro fundador de la alianza EC2U desde su creación en 2020 y participa activamente en sus áreas estratégicas. En el marco del ciclo de consolidación hasta 2027, lidera los grupos de trabajo dedicados a la creación de un hub europeo de innovación, así como al desarrollo de iniciativas para el fomento de la enseñanza de lenguas modernas en el contexto internacional.

La alianza ha sido reconocida por la Comisión Europea como ejemplo de buenas prácticas en el marco de la iniciativa Universidades Europeas. Entre sus proyectos destacan varios másteres conjuntos y cuatro institutos virtuales temáticos que promueven la investigación colaborativa en áreas clave como salud, educación, sostenibilidad y biodiversidad.