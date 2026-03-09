La USAL reivindica derechos, justicia y acción por la igualdad en un acto cultural por el 8M

En la tarde de este lunes, la Universidad de Salamanca, junto a la Casa-Museo Miguel de Unamuno, ha conmemorado el 8 de marzo en un acto que ha aunado cultura y reivindicación.

Titulada como "Voces y Cartas", la jornada ha comenzado con la lectura musicalizada de misivas de mujeres dirigidas a Miguel de Unamuno.

El Salón rectoral, en el que ha tenido lugar y cuya entrada era libre hasta completar aforo, ha contado con la presencia de más de una veintena de asistentes.

A las 20:00 horas, la Unidad de Igualdad ha dado lectura al manifiesto institucional por el Día Internacional de las Mujeres 2026, bajo el lema de Naciones Unidas: “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”.

A través del texto, se ha querido hacer hincapié en el compromiso universitario con la igualdad real y los derechos humanos.

Se ha defendido, asimismo, el pleno acceso de mujeres y niñas a la educación, la salud, la seguridad y una vida libre de violencia, así como reclamar justicia frente a desigualdades estructurales como la brecha salarial, la precariedad o la violencia de género.

Se han exigido, además, acciones concretas como planes de igualdad con recursos, evaluación e integración de la perspectiva de género en docencia, investigación y gestión.

Finalmente, se ha procedido a la iluminación de la fachada.