La USAL reunirá este sábado a 60 estudiantes de 12 centros educativos de Castilla y León en las 'III Olimpiadas de la Unión Europea'

La Universidad de Salamanca será nuevamente la sede de las 'III Olimpiadas de la Unión Europea', la actividad organizada por Equipo Europa que reunirá a 60 estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de 12 centros educativos de toda Castilla y León, incluidos el Colegio Santa Isabel (Alba de Tormes) y Maritas Champagnat. Estos datos de participación son los mejores registrados hasta la fecha.

El evento tendrá lugar este sábado, 21 de febrero, a partir de las 10:30 horas en las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. Durante el mismo, los jóvenes participantes de Castilla y León pondrán a prueba sus conocimientos sobre la Unión Europea, se acercarán a la situación de la Comunidad como parte de Europa y propondrán soluciones a los problemas actuales.

La celebración de las 'III Olimpiadas de la Unión Europea' también incluye charlas formativas, actividades culturales, dinámicas de grupo y un acto de apertura que contará con las intervenciones de Marta Gutiérrez Sastre, vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social de la USAL, y Ruth Andérez Alonso, directora de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia de la Junta, entre otras.

Ayuda para desarrollar actividades sobre asuntos europeos

La Universidad de Salamanca recibirá una partida de 15.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León para desarrollar otras actividades sobre asuntos europeos. Convocará dos becas para la matrícula en el Máster en Estudios de la Unión Europea, organizará una visita formativa a las instituciones europeas y a la Delegación Permanente, un curso práctico intensivo gratuito de preparación para oposiciones a la UE y una actividad conmemorativa de los 40 años de España como país miembro de la comunidad.

También participará en el Debate Europeo de las Universidades Públicas de Castilla y León (DEUCYL), que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre con el fin de acercar el funcionamiento del Parlamento Europeo al alumnado universitario.