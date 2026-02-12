La USAL revela la activación de la defensa del sistema inmune con un viejo fármaco contra la leucemia

La Universidad de Salamanca participa destacadamente en la nueva investigación internacional sobre el fármaco Tenipósido, utilizado desde hace décadas para tratar la leucemia infantil y que ahora abre vías al diseño de nuevos fármacos y terapias más seguras y eficaces al revelar su potencial para la activación de la defensa innata del sistema inmune.

El hallazgo, coordinado desde la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, aporta valor al Tenipósido -medicamento derivado de un producto natural, la Podofilotoxina- y demuestra que podría utilizarse en el contexto de la inmunoterapia por su capacidad de activar, tanto directa como indirectamente, una proteína clave en la respuesta inmunitaria: STING.

El trabajo estuvo encabezado por Estanislao Nistal Villán, del grupo de Virología e Inmunidad Innata (VII), y por Claire Coderch, del grupo Diseño y Síntesis de Fármacos (PROLIGAR) liderado por Beatriz de Pascual Teresa, de la Universidad CEU San Pablo, y contó con la participación de Rubén Martínez Buey, director del Grupo de Ingeniería Metabólica del Departamento de Microbiología y Genética de la Universidad de Salamanca; de Adrián Velázquez Campoy, del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza; y del grupo de Adolfo García-Sastre, del Departamento de Microbiología del Hospital Monte Sinai de Nueva York (EE.UU).

STING: sistema de alarma en nuestras células

STING (Estimulador de Genes de Interferón) actúa como un sistema de alarma en nuestras células. Cuando detecta ADN extraño, desencadena la producción de interferones, moléculas que ayudan a combatir infecciones y tumores. Por ello, su activación es considerada como un elemento para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y enfermedades infecciosas.

En este sentido, STING se puede inducir de múltiples formas y una de las mejor descritas es la que se produce cuando otra proteína, llamada cGAS, es capaz de detectar ADN libre (fuera de los cromosomas), producir una molécula llamada cGAMP y activarla. El nuevo estudio demuestra que Tenipósido, además, se une directamente a STING y la activa sin necesidad de esos intermediarios, por lo que este mecanismo abre una vía nueva para estimular la inmunidad.

El consorcio investigador realizó un cribado virtual de miles de compuestos químicos ya aprobados y encontró que Tenipósido encajaba en la estructura de STING, en el mismo lugar que cGAMP. Posteriormente, confirmaron en el laboratorio que esta unión ocurre y que activa la respuesta inmune en células humanas y de ratón. Para validar el hallazgo se emplearon técnicas de modelado molecular, calorimetría y ensayos funcionales.

Nuevos fármacos y terapias más seguras y eficaces

Los resultados sugieren que Tenipósido podría reposicionarse para potenciar el sistema inmune. Además, ofrece las bases para diseñar nuevos fármacos que activen STING de forma controlada, abriendo la puerta a terapias más seguras y eficaces.

Al respecto, Rubén Martínez y Adrián Velázquez subrayan la importancia de “confirmar estas interacciones con componentes purificados para evitar interpretaciones erróneas derivadas de sistemas celulares complejos”. Además de su posible reutilización clínica, el descubrimiento ofrece “claves para diseñar nuevos fármacos más específicos y seguros, capaces de activar STING de forma controlada”, subrayan.

Por su parte, Claire Cocerch señala que el hallazgo demuestra “cómo el cribado virtual y el análisis estructural pueden revelar interacciones inesperadas entre fármacos existentes y dianas inmunológicas”. Tenipósido abre una vía para diseñar “moduladores más selectivos de STING, optimizando la eficacia y reduciendo los efectos secundarios”.

Por otro lado, "activar STING directamente con un fármaco aprobado como Tenipósido y posibles análogos estructurales supone un avance prometedor para potenciar la respuesta inmune contra tumores. Este enfoque podría integrarse en estrategias combinadas de inmunoterapia, mejorando la capacidad del organismo para reconocer y eliminar células cancerosas”, concluye Estanislao Nistal Villán.