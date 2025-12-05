La USAL saca a licitación las obras para concluir el Edificio M4 de la Fundación Parque Científico, paralizadas desde 2011

La Universidad de Salamanca ha sacado a licitación las obras para concluir el edificio M4 de la Fundación Parque Científico, en la calle Adaja de Villamayor, con un presupuesto base sin impuestos de 5.500.042,07 euros, según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 2 de enero de 2026 a las 23:59 horas para presentar sus ofertas por vía electrónica. La seleccionada trabajará sobre la construcción ya iniciada, que se distribuye en 2 plantas de sótano y 3 de rasante.

En la planta baja se distribuirán la recepción del edificio y áreas de trabajo -al igual que en las restantes-. En la primera también habrá zonas laborales, un despacho, un laboratorio, un amplio espacio de divulgación y un bloque sanitario.

En el sótano -1 se situarán áreas y salas de trabajo, de descanso con office, una zona de aseos, almacenes e instalaciones; y el -2 se destinará en su totalidad a aparcamiento y núcleos de comunicación con el resto de plantas.

Asimismo, la superficie sobre la que se asienta el edificio se ampliará hasta los 5.687 metros cúbicos para realizar un nuevo forjado.

Obras paralizadas desde 2011

El edificio tiene construida su estructura, parte de su envolvente y la impermeabilización de la cubierta, que se sustituirá en su totalidad por encontrarse en mal estado por la paralización de su obra en 2011. Dos años después, la promotora, la Fundación NIDO Mariano Rodríguez, entró en concurso de acreedores.

La USAL volvió a licitar la parcela en el año 2018 sin éxito pese a elegir una fórmula "atractiva": la adjudicación de la transmisión del derecho de superficie, con carácter gratuito hasta el año 2055, "lo suficientemente amplio como para que la empresa que resulte adjudicataria puedan recuperar la inversión que realice en el Edificio M4", defendían desde el Parque Científico.