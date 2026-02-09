La USAL y Sanidad convocan un concurso publico de plazas de personal docente e investigador

La Universidad de Salamanca (USAL) y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León han aprobado un concurso público para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado en régimen laboral, en la figura de profesoras y profesores permanentes laborales vinculadas, correspondientes a la tasa de reposición de profesorado, según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl), y recogido por Ical.

El concurso tendrá, con carácter general, procedimiento independiente para cada plaza objeto de la convocatoria. Las solicitudes se dirigirán al rector de la Universidad de Salamanca en el plazo de quince días hábiles, contados desde mañana.