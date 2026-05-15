La USAL es testigo del 475 aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante su presencia en Lima

Juan Manuel Corchado proyecta la Cátedra Perú como eje de cooperación académica e impulso a la inteligencia artificial

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha desarrollado en Lima una “intensa jornada institucional”. Así, tal y como apunta la USAL, la institución se ha consolidado como socio estratégico para el desarrollo universitario, científico y empresarial de Perú, en una agenda articulada en torno a tres ejes: el diálogo bilateral, la expansión de la Cátedra Perú y la difusión académica de la inteligencia artificial.

El interés que está despertando esta Cátedra en el sistema universitario peruano quedó patente en las reuniones a demanda mantenidas este viernes con distintas instituciones académicas del país. Entre estos encuentros, destaca la llevada a cabo con el decano de la Universidad de Ciencias Aplicadas, Mauricio Novoa, quien trasladó al rector el firme interés de su universidad por adherirse a la Cátedra Perú. “Durante la conversación se han explorado las vías de incorporación al convenio marco y nuevas líneas conjuntas de investigación y colaboración académica”, explica la USAL.

El rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado durante su visita a Lima | Comunicación Universidad de Salamanca

Durante su presencia en el país peruano, la Universidad ha sido protagonista del 475 aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde el rector ha pronunciado una conferencia en la que recordó la cláusula fundacional de equiparación de 1551 y la proyección americana de la Escuela de Salamanca.

La ceremonia ha estado presidida por la rectora de la UNMSM, Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega, así como por la totalidad del Gobierno peruano, con la presencia de los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Ambiente, Energía y Minas, Educación, Salud, y Transportes y Comunicacione, y los congresistas de la República, embajadores acreditados en el país y representantes de organismos internacionales.