La V edición del Premio Alumni-USAL de Salamanca 'Jesús García-Bernalt' reconoce a Víctor Daniel Lozada y Josema García Hormigo

El premio, que promueve la creación musical para coro, distingue cada año obras que pasan a formar parte del repertorio de los Coros de la USAL

Víctor Daniel Lozada, ganador del Premio Jesús García-Bernalt, y Josema García Hormigo, reconocido con un accésit | Comunicación Universidad de Salamanca

Las obras “Dominus Regit Me” de Víctor Daniel Lozada y “El estudiante de Salamanca” de Josema García Hormigo han resultado ganadoras de la V edición del Premio Alumni-Universidad de Salamanca “Jesús García-Bernalt”. Este galardón, que busca promover la composición de música para coro, honra la memoria del fundador y director del Coro Universitario hasta 1990.

Víctor Daniel Lozada se alzó con el premio principal, dotado con 2.500 €, por su obra “Dominus Regit Me”. Lozada es un director de coros, arreglista y compositor con una trayectoria reconocida en concursos internacionales de composición coral en América, Europa y Asia. Actualmente, imparte cursos de lenguaje musical y armonía, y dirige varios coros amateur en Madrid.

Por su parte, el accésit, con una dotación de 1.000 €, fue para Josema García Hormigo, compositor de música para proyectos audiovisuales, coro y orquesta, por su pieza “El estudiante de Salamanca”. García Hormigo, nacido en Málaga, combina su formación en composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con la improvisación y el jazz.

El jurado estuvo presidido por la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez Sastre, e incluyó a figuras relevantes de la USAL, Alumni-USAL y la familia del mecenas, Bernardo García-Bernalt. La obra ganadora pasará a formar parte del repertorio de los Coros de la Universidad de Salamanca, que la interpretarán próximamente.

