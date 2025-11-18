El V Encuentro nacional de Pueblos Mágicos de España premia a la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca ha sido premiada en el V Encuentro nacional de Pueblos Mágicos de España celebrado el pasado fin de semana en Brihuega (Guadalajara). La vicerrectora de Cultura, patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus, Matilde Olarte, estuvo acompañada del delegado del rector de Patrimonio, Eduardo Azofra, en este acto en el que se reconoció a la Universidad de Salamanca como origen del conocimiento y como homenaje a esa herencia, en concreto, por representar gestos como crear, creer y comprender.

Durante el encuentro, organizado por el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales IDL, entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional fundada en 1997, se valoró a la USAL, “no por su antigüedad, sino por su legado, ya que cada generación que cruza sus puertas se conecta con una cadena invisible de maestros y discípulos, con una tradición que enseña a mirar el mundo con preguntas nuevas. De esta forma, la Universidad de Salamanca se integra en la red de Lugares Mágicos de España, recordando su compromiso de mantener viva la curiosidad que la fundó”.

En este sentido, la vicerrectora recordó que “entre las áreas estratégicas de la Universidad de Salamanca se encuentran la conservación, difusión e innovación del patrimonio cultural, artístico y musical a través de USALegado”. Tal y como avanzó Matilde Olarte, “esta área promueve la conservación, promoción e innovación del legado histórico y cultural de la Universidad de Salamanca mediante la preservación de sus bienes, la creación de programas educativos y culturales, y la incorporación de tecnologías para ampliar su alcance e impacto, trasladando y conectando su riqueza histórica directamente con la sociedad”.

Un encuentro en el que junto a la Universidad de Salamanca también fueron nombrados como Pueblos Mágicos: la Cueva de Altamira (Origen de la Humanidad) y el Santuario de Covadonga en Cangas de Onís (Origen de España tal y como la conocemos).