Las V Jornadas Científicas del IBSAL darán voz a los jóvenes investigadores para que pongan en valor los avances biosanitarios

El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) celebrará las V Jornadas Científicas con motivo de su quince aniversario para los días 2 y 3 de junio.

Debido a la celebración del aniversario, las jornadas tomarán un formato especial donde se dará voz a las nuevas generaciones investigadoras para que pongan en valor los avances biosanitarios desarrollados en Salamanca.

Los actos tendrán lugar en diferentes espacios de la Universidad de Salamanca, donde se reunirá el personal investigador, con los representantes institucionales, profesionales de sanidad, asociaciones ciudadanas y estudiantes.

El día 2 se arrancará con la Jornada Predoctoral del IBSAL en el Edificio Dioscórides, donde habrá talleres y una mesa redonda que se centrará en las oportunidades profesionales tras el doctorado. Estará presente Jerónimo Rodríguez Beltrán, investigador del Instituto Ramón y Cajal y Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Margarita Salas en Biología 2024 junto con la subdirectora científica del IBSAL, Ángeles Almeida Parra, la investigadora postdoctoral Beatriz Martín Carro, la secretaria científica del IBSAL, Candelas Pérez del Villar Moro, el investigador principal Rubén Deogracias Pastor y el investigador predoctoral Miguel Bastos Boente.

Los talleres versarán sobre inteligencia artificial aplicada a la investigación, divulgación científica, comunicación en congresos y elaboración del currículum académico.

El día 3 se procederá a la revisión de los 15 años de trayectoria del instituto, a una mesa redonda por este aniversario del IBSAL, que reunirá a todos los directores científicos que ha tenido el instituto desde su creación: Jesús F. San Miguel Izquierdo (2011-2013), Rogelio González Sarmiento (2013-2023) y el actual, Luis García Ortiz.

La jornada contará también con la participación de representantes de primer nivel del ámbito científico y sanitario nacional y autonómico en la mesa Salud de Vanguardia: innovación e investigación.

Como novedad, este año el IBSAL celebrará también una Jornada Ciudadana durante la tarde del 3 de junio en el Centro Internacional del Español (CIE-USAL); la sesión pondrá el foco en el papel de la sociedad en la investigación y en la oportunidad de construir una ciencia más abierta, participativa y conectada con las necesidades sociales. También se darán a conocer iniciativas desarrolladas junto al IBSAL que fortalezcan el vínculo entre investigación y sociedad, con propuestas impulsadas por diferentes asociaciones vinculadas a la ciudad como Fundación Fundaneed, Asociación AFIBROSAL, Asociación LGTB+ Iguales, ASPACE Salamanca, Asociación Retina Salamanca y ASDACE Salamanca.