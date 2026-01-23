Este viernes comienza el II Ciclo 'Pontificia Sonora', una cita musical consolidada con enclaves patrimoniales como escenarios

El Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama, y el director del Coro Tomás Luis de Victoria, Francisco José Udaondo Puerto

El Aula Magna, la iglesia de La Clerecía y el Patio Barroco de la Universidad serán los escenarios de cinco conciertos programados en el II Ciclo de música Pontificia Sonora, una iniciativa promovida por el director del Coro Tomás Luis de Victoria de la UPSA, Francisco José Udaondo Puerto.

Estos conciertos, cuya entrada será libre hasta completar el aforo, pretenden acercar a todos los ciudadanos la música clásica en enclaves emblemáticos de la Universidad, en los que se aúna la riqueza patrimonial y cultural de la ciudad de Salamanca. Las interpretaciones serán mensuales, excepto en abril, que no está programado ningún concierto.

El Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama, ha explicado que el ciclo de música Pontificia Sonora está diseñado para proyectar la Universidad como “un referente musical y patrimonial que empieza a cobrar dimensiones importantes en Salamanca y fuera de ella. Son muchos los grupos nacionales e internacionales que, después de la experiencia del año pasado, se han interesado en participar en esta edición y en futuras ediciones”.

Además, ha destacado que con esta iniciativa se pretende conjugar la riqueza patrimonial de la Universidad con la ejecución de obras de música antigua y clásica, “de tal manera que la belleza de la primera contribuya a reforzar la belleza de las segundas, y viceversa. Situar estas riquezas arquitectónicas como escenario de música es especialmente adecuado; de hecho, lo prueba la asistencia a las diferentes actividades del primer ciclo, cifradas en 1.600 personas”.

Por último, García-Jalón ha remarcado que la UPSA pretende fomentar la actividad musical en la ciudad “reforzándola y poniéndola al alcance de los salmantinos y visitantes, así como abrir los espacios de la Universidad”.

El director del Coro Tomás Luis de Victoria, Francisco José Udaondo Puerto, ha comenzado su intervención recordando la enorme acogida que tuvo entre el público salmantino la I edición del ciclo de música Pontificia Sonora: “Me sorprendió la acogida del público, pero también la aceptación del mundo especializado en la música. Hace varios meses, empezamos a recibir propuestas para participar procedentes de diferentes países (Suiza, Francia, Alemania, etc.), lo que demuestra que es una actividad que ha traspasado nuestras fronteras y que ya forma parte del mundo de los festivales de música clásica”.

Sobre esta segunda edición, Udaondo Puerto ha desglosado el programa, concretando que se presentan cinco conciertos de diferentes vertientes. “El concierto de este viernes, ofrecido por Basso Nova & Ismael Campanero, es un recital monográfico de artistas madrileños que ofrecerán una sesión monográfica sobre Bach; por su parte, el concierto de febrero -Hispana Lyrica- está protagonizado por músicos de Salamanca, y el de marzo -Qvinta Essençia- es un concierto deseadísimo, ya que se trata de un grupo de polifonía que dará un gran concierto sobre poesía en el Siglo de Oro. Por su parte, en mayo, será el turno de Rodrigo García Gozalo con una audición de piano, y en junio cerraremos con el grupo femenino Egeria en el Patio Barroco, cuyas piezas mezclan canto e instrumental.”

Finalmente, Francisco Udaondo ha querido agradecer al Rector y al equipo rectoral la decisión de potenciar el aspecto musical de la Universidad. “Ayer, de hecho, hemos recibido un órgano para acompañar a los grupos de música antigua, como el que intervendrá este viernes en el Aula Magna”.

Órgano de arca

Una vez finalizada la presentación de la II edición del Ciclo de Música Pontificia Sonora, el Rector, Santiago García-Jalón de la Lama, y el director del Coro Tomás Luis de Victoria, Francisco Udadondo, se han trasladado al Aula Magna para dar a conocer el nuevo órgano de arca adquirido por la Universidad recientemente.

Esta pieza, elaborada por el Taller de Organería Acitores de Torquemada, en Palencia, se utilizará este viernes, junto a un clave, en el concierto inaugural que ofrecerá Basso Nova & Ismael Campanero en el Aula Magna. Se trata de la primera vez que sonará un órgano de estas características en esta sala.

El director del Coro Tomás Luis de Victoria, Francisco Udaondo, además de indicar las características y peculiaridades de este nuevo instrumento musical al patrimonio de la Universidad -número de tubos, sonoridad, montaje, etc.-, ha señalado que la pieza se ha elaborado siguiendo las mismas pautas que se seguían en el s. XVIII. Por otra parte, ha señalado que actualmente se encuentra en restauración un armonio alemán del s. XIX.

Programa

El programa se inaugurará este viernes, viernes 23 de enero, en el Aula Magna, a las 20:00 h, con Basso Nova & Ismael Campanero y el concierto Dimensión Bach, en el que ofrecerán una selección de música para tecla de Bach transcrita en versión de música de cámara.

La segunda puesta en escena será en el Aula Magna el viernes 20 de febrero, a las 20:00 h, del grupo Hispana Lyrica y el concierto Sones del nuevo mundo: jarabes, yaravíes y canciones americanas. El lunes 9 de marzo está previsto el concierto El sentir de mi sentido: música y poesía amorosa del Siglo de Oro, de Qvinta Essençia, en la iglesia de La Clerecía, a las 20.00 h.

El 8 de mayo, la iglesia de La Clerecía acogerá la audición de piano de Rodrigo García Gozalo, titulada Tras grandes viajes, y el sábado 20 de junio (20:00 h) finalizará este II Ciclo Pontificia Sonora en el Patio Barroco con el concierto En Terras Despanya del grupo Egeria Voces.

Primer concierto: Basso Nova & Ismael Campanero

Basso Nova nace en 2024, por iniciativa de Ismael Campanero, como un proyecto que canaliza su visión musical tras años de colaboración con destacados músicos y conjuntos de música antigua europeos. Con una formación flexible según el repertorio, el grupo reúne a solistas de sólida trayectoria artística. Sus primeros programas se centran en la música de Johann Sebastian Bach y en repertorios barrocos vinculados a tradiciones populares, construyendo un sonido propio desde la riqueza del bajo continuo y la energía rítmica.

Desde un profundo conocimiento histórico, Dimensión Bach presenta una selección de obras para tecla de Bach en transcripción camerística. El programa está concebido como una escala ascendente, pasando por siete bloques tonales desde do mayor hasta si menor, en un viaje sonoro que nos sumerge en los colores y afectos de cada tonalidad, con referencias a Buxtehude y Pachelbel, compositores que ejercieron una gran influencia en el mundo musical germánico anterior a Bach.

Lejos de ser un repertorio frío e intelectual, la música barroca resuena con todas las emociones humanas. Esta versión de Basso Nova, por tanto, aporta el color característico de cada instrumento, resaltando la riqueza polifónica, y otorgando una nueva dimensión a esta música.

La combinación de violín, archilaúd, violone y clave genera una textura novedosa que renueva la escucha.