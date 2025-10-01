Visitación, una estudiante de 101 años, protagoniza el acto de apertura del curso académico de la Universidad de la Experiencia: "Todo un ejemplo"

Salamanca ha sido, en la mañana de este miércoles, escenario de la apertura del curso académico 2025/2026 del programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León.

El acto, emotivo y con fuerte carácter de reconocimiento a sus alumnos, ha contado con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, así como con más de un centenar de estudiantes.

Este programa, que supone un modelo de éxito y un ejemplo de coordinación institucional, no solo facilita el acceso de las personas mayores de 55 años al conocimiento, sino que fomenta las relaciones sociales y actúa como herramienta para combatir la soledad no deseada, especialmente en el medio rural. Para ello, se ha creado la modalidad online interactiva, que permite seguir las clases a través de internet desde aulas situadas en centros de día o espacios municipales, manteniendo el contacto directo con compañeros y profesores.

Durante su intervención, García Carbayo ha querido destacar la importancia del programa que ha motivado el acto, además de las constantes inversiones y ayudas que desde el Consistorio brindan a los más mayores. Por otro lado, el alcalde ha hecho un guiño a uno de los personajes más ilustres de la ciudad, don Miguel de Unamuno: "estaría profundamente orgulloso del esfuerzo que están realizando por seguir aprendiendo", ha referido.

Apertura del curso académico 2025/2026 del programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León

Fernández Mañueco, por su parte y previo a su intervención, ha hecho entrega de reconocimientos a tres alumnos de la Universidad de la Experiencia.

Una de las citadas estudiantes, de la Universidad Pontificia de Salamanca y de nombre Visitación, ha despertado una más que merecida ovación en el momento en el que se ha conocido su edad: ni más ni menos que 101 años.

El presidente de la Junta ha obsequiado a la centenaria mujer con un inmenso ramo de flores mientras, con cariño, reconocía que se trata de "todo un ejemplo".

Apertura curso académico 2025/2026 Universidad de la Experiencia

Posteriormente, durante su alegato, Mañueco ha subrayado que el programa, en el que este año participan más de 6.100 personas de toda la Comunidad, es un ejemplo de la fortaleza de Castilla y León en materia educativa y social.

“Este proyecto demuestra que la edad no es un límite, sino una oportunidad. La verdadera juventud está en mantener viva la curiosidad y el deseo de aprender”, afirmó durante su intervención.

El presidente detalló que el programa cuenta actualmente con 44 itinerarios formativos, frente a los 36 con los que nació, y que la oferta seguirá creciendo con un 30 % en número de plazas de cara al próximo curso.

Mañueco ha destacado, también, que el programa forja una red de aprendizaje intergeneracional que fortalece la vida cultural y académica de Castilla y León.

Apertura del curso académico 2025/2026 del programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León

El presidente de la Junta ha querido, también, dirigir unas palabras de agradecimiento a los participantes: “Castilla y León os debe lo que somos, y lo mínimo que podemos hacer es ofreceros respeto, oportunidades y afecto”, señaló, recordando que el compromiso de la Junta es seguir ampliando los recursos y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar su participación activa en la sociedad.

El 'Club de los 60' es una de las iniciativas más importantes en este ámbito, contando con 360.000 socios. Este programa ofrece actividades diversas como viajes, termalismo y, muy especialmente, convivencia intergeneracional. Dentro de esta última línea, destaca el programa que facilita la convivencia entre personas mayores y jóvenes universitarios, una acción que ya ha beneficiado a más de 12.300 personas en toda Castilla y León.

Asimismo, se ha reconocido que actualmente la Junta brinda ayuda a más de 1.900 asociaciones de jubilados y pensionistas, incrementando su financiación en un 25% durante esta legislatura.

Además, el gobierno regional colabora activamente con la Red Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León e impulsa actividades propias en los centros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. A todo esto se añade la utilidad del renovado 'Carné 60 CyL', que ofrece condiciones ventajosas en servicios y comercios (ya cuenta con la adhesión de 800 establecimientos) para los mayores de 60 años.

Un referente nacional en educación y cohesión social

El Programa Interuniversitario de la Experiencia se ha convertido en un modelo de referencia en España, tanto por su capacidad de crecimiento como por su impacto social. Este programa, que supone un modelo de éxito y un ejemplo de coordinación institucional, no solo facilita el acceso de las personas mayores de 55 años al conocimiento, sino que fomenta las relaciones sociales y actúa como herramienta para combatir la soledad no deseada, especialmente en el medio rural. Para ello, se ha creado la modalidad online interactiva, que permite seguir las clases a través de internet desde aulas situadas en centros de día o espacios municipales, manteniendo el contacto directo con compañeros y profesores.

Con más de 360.000 participantes a lo largo de su trayectoria, ha demostrado que el aprendizaje no tiene edad y que la universidad puede ser un espacio abierto a toda la ciudadanía manifestándose como la mejor prueba de que la edad es solo un número y que siempre hay un paso más por dar en el camino del conocimiento.