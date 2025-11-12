La Universidad revive una colección de 80 instrumentos usados hace cien años en el laboratorio de física de la Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias ha acogido en la mañana de este miércoles la presentación de la fase final de la Colección del Laboratorio de Físicas que se encuentra dentro del claustro del edificio de la facultad.

En sus vitrinas repartidas por toda la sala se pueden observar hasta 80 instrumentos que datan de finales del siglo XIX, entre 1906 y 1909 la gran mayoría de ellos. Entre los más significativos de la exposición la comisaria de la exposición, María Jesús Martín Martínez y catedrática de Física, destaca un refractómetro que se encuentra dentro de una caja original con las instrucciones para trabajar con él en alemán; también se puede encontrar un colorímetro, una brújula de tangentes o un barómetro perteneciente a la antigua estación meteorológica de Matacán que seguramente supondrán un gran interés para la ciudadanía que los visite.

Colección del Laboratorio de Físicas en el Claustro del Edificio Trilingüe de la Facultad de Ciencias | Salamanca24horas

El vicerrector de Transferencia, Federico Bueno de Mata ha destacado que “es un orgullo ver como una exposición de este nivel va tomando forma y además tiene vocación de permanencia”. Por su parte, la comisaria de la exposición ha expuesto que fue en 2013 cuando se dio inicio al arranque de esta colección, que inicialmente se encargó de recopilar todos los instrumentos que se encontraban en desuso encima de muebles o en cajas en los laboratorios, volviendo, por tanto, a dar vida a estos utensilios que se utilizaban en el laboratorio de física hace más de cien años. Con el tiempo, este trabajado se ha convertido en un “proyecto de recuperación de patrimonio” dentro de la Universidad de Salamanca.

María Jesús ha subrayado la complejidad de saber como se fabricaron esos instrumentos, como se importaban para llegar hasta aquí o como se hacía su publicidad. Por ello ha querido “dar las gracias a todos los profesores que han colaborado conmigo en la realización de toda esa documentación que ya está completa en Gredos y somos la primera colección patrimonial que ha implementado todos sus instrumentos en este caso en el repositorio Gredos de la Usal, con lo cual ya cosechamos nuestra información en muchísimos países del mundo y tenemos más de 30 mil visitas y más de 22 mil descargas de la información en muy pocos meses”.

Colección del Laboratorio de Físicas en el Claustro del Edificio Trilingüe de la Facultad de Ciencias | Salamanca24horas

Esta colección que lleva a las espaldas una década desde su primera fase es la anterio a una segunda fase de la que se ha informado en esta rueda de prensa, que será totalmente virtual y donde se trabajará con realidad aumentada para que desde cualquier parte del mundo puedan ver cómo funcionan todos los instrumentos que albergan en el laboratorio de física y que todavía, pese a los años, están en funcionamiento, siendo fabricados por casas alemanas, holandesas o francesas.

La exposición ha sido financiada por el Programa Alfa, solicitado a través del grupo de transferencia de conocimiento con una dotación económica de seis mil euros y que estará abierta al público en general desde este miércoles 12 de noviembre, acogiéndose al horario del Edificio Trilingüe de la Facultad de Ciencias que es donde se encuentra. Además, próximamente habrá una nueva web que estará adaptada para smartphones en la que poder extraer toda la información.