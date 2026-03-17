Ya se puede visitar la exposición “Tropicalismos”, un viaje a la vanguardia brasileña

De izquierda a derecha: Sergio Zambrano, compositor de la pieza musical: la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; el director del Servicio de Actividades Culturales, Javier Panera; y el director del Centro de Estudios Brasileños, José Manuel Santos. / Raquel J. Santos (Comunicación USAL)

El Servicio de Actividades Culturales de la USAL y el Centro de Estudios Brasileños han inaugurado en la Sala de Exposiciones del CIE la muestra “Tropicalismos. Sicodelia, vanguardia y canibalismo cultural en Brasil (1967-1970)”. Integrada en el Festival [CON]TEMPO 2026, la exposición podrá visitarse hasta el 17 de mayo y ofrece un recorrido por el movimiento que revolucionó la estética y la política de Brasil durante la dictadura militar.

La muestra se presenta como un palimpsesto iconográfico donde el diseño gráfico de discos emblemáticos de figuras como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Gal Costa dialoga con una instalación audiovisual creada específicamente para el espacio por los colectivos Largen & Bread y Assume Vivid Astrofocus. En la presentación, los directores del Servicio de Actividades Culturales y del Centro de Estudios Brasileños, junto a la vicerrectora de Cultura, destacaron la vigencia de este movimiento que fusionó bossa nova, psicodelia y ritmos africanos.

Más que un estilo musical, el Tropicália fue un gesto de rebeldía basado en el "canibalismo cultural" o antropofagia: la capacidad de absorber influencias foráneas para crear una identidad nacional propia. A través de la música, el cine de Glauber Rocha y el arte de Hélio Oiticica, la exposición celebra una "revolución cálida" que desafió al régimen establecido mediante la creatividad, el color y la experimentación constante.