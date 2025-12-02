Votaciones anónimas, participación en la política o vivienda digna, entre las reivindicaciones por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Salamanca

Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad con un acto especial que combina luz, arte urbano, música y participación comunitaria, con el objetivo de visibilizar la diversidad y reivindicar una sociedad más inclusiva.

El Día Internacional Europeo de las Personas con Discapacidad también se ha celebrado en Salamanca reivindicando los derechos de las personas que representa el día, además de alzar la voz en pro de unas políticas que garanticen la no discriminación.

Un día en el que la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de esta jornada y en la que cuatro personas han leído el manifiesto que alza la voz por todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad en pro de seguir luchando por los derechos y libertades de los mismos tanto en España como en el resto del mundo.

Fachada de la Universidad de Salamanca por el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

Los encargados de la lectura del mismo han sido Diana Orejudo, Naiara García, David Manjón y Candela Ávila. El maestro muralista encargado de realizar la pintura ha sido Daniel Cordocero, mientras que la asociación Muscaria y el rapero Civike han puesto la melodía y el rap a este día de reivindicación.

Diana Orejudo, representante de CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha expuesto que “defender los derechos de las personas con discapacidad es necesario, tanto para proteger los derechos como para no perder lo que hemos logrado. La UE debe ser líder de los derechos de las personas con discapacidad y debe cumplir con la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que cumple ahora 70 años”.

Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

Por otro lado, en la lectura del mismo también han destacado objetivos que se pretenden lograr, como ha sido el de Naiara García donde ha explicado que “se necesita aprobar una ley europea contra la discapacidad y una ley que proteja a las personas con discapacidad de la discriminación. Todas las personas tienen que ser tratadas en igualdad. David Manjón, asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de “garantizar una vivienda digna, accesible y económica”.

Por otro lado, también ha puesto en valor la importancia de poder votar en cualquiera de las elecciones de forma totalmente anónima, un hecho que pasa por facilitar todos los medios y recursos necesarios para poder llevar a cabo esta reivindicación.

Candela Ávila, la últimas de las participantes en la lectura del manifiesto ha indicado que “las mujeres sufren más discriminación y la UE tiene que garantizar su protección, por lo que proponemos crear un año para ello. Además, hay que incluir a las personas con discapacidad en las decisiones políticas importantes, además de participar de manera activa”.

Representante de Muscaria por el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

El acto ha finalizado con el mural de Daniel Cordocero y la música rapeada de Civike bajo la producción de Mucaria, una asociación que promociona las actividades culturales en Salamanca de forma saludable para los jñovenes de la capital del Tormes.

Civike por el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

La iluminación de la fachada de la Univerisdad de Salamanca ha puesto la guinda al pastel a un día de reivindicación y en el que el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad ilumina el conocimiento y el saber de la institución académica pública.