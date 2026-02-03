Vuelve el Programa Municipal de Formación Interuniversitaria para mayores de 55 años con talleres de estimulación cognitiva o cursos de IA

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado una nueva edición del Programa Municipal de Formación Interuniversitaria para personas mayores de 55 años de la ciudad. El objetivo es ofrecerles alternativas de formación que den respuesta a sus intereses culturales, potenciando su desarrollo personal y su participación en la sociedad.

La programación, que tendrá lugar entre el 4 de febrero y el 22 de mayo, se ha desarrollado junto a la Universidad de Salamanca y la UPSA. La de la institución pública incluye talleres de estimulación cognitiva y de prevención del cáncer, un curso sobre inteligencia artificial aplicada a la educación de mayores y jóvenes y la propuesta 'Ventanas al aire', impartida por Montserrat González González, licenciada en Bellas Artes y experta en restauración. La inscripción a cualquiera de las actividades se puede hacer desde este miércoles en https://forms.gle/C8zqqdwap9PqtFRX8 o presencialmente en el Aulario de San Isidro.

La Universidad Pontificia de Salamanca, en cambio, apuesta por talleres de escritura literaria, de oratoria y de trabajar la memoria día a día, por un curso de verano sobre el cine y ciclos de varias temáticas. También se requiere inscripción previa, que se puede realizar entre el 4 y el 21 de febrero a través del email univ.experiencia@upsa.es y en el teléfono 923277144.

La programación completa que ofrecen ambas universidades se puede consultar en la web del ayuntamiento: https://www.aytosalamanca.es/en/w/programa-municipal-de-formaci%C3%B3n-interuniversitaria-para-personas-mayores