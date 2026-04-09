Vuelven el Campamento y el Campus de Verano de la USAL para acercar la ciencia a los más jóvenes

La Universidad de Salamanca ha presentado la nueva edición del Campamento y el Campus de Verano de Cultura Científica y de la Innovación que tiene por objetivo acercar la ciencia a los más jóvenes durante la época estival.

El Campamento cuenta con 75 plazas dirigidas a menores que hayan cursado este año académico de 1º a 6º de Educación Primaria. Todos ellos podrán explorar laboratorios, facultades y centros de investigación de la Universidad de Salamanca entre el 29 de junio y el 3 de julio o del 6 al 10 de julio, ya que la iniciativa se desarrollará en dos turnos semanales.

El Campus de Verano, por su parte, consta de 24 plazas para los adolescentes que hayan cursado 3º o 4º de Educación Secundaria Obligatoria en el presente curso. Tendrá lugar del 6 al 10 de julio en horario de 9:30 a 14:00 horas y se dividirá en dos itinerarios de 12 plazas cada uno: el Campus CIC (Centro de Investigación del Cáncer) y el Campus IBFG (Instituto de Biología Funcional y Genómica).

Los interesados podrán inscribirse a partir del 15 de abril a las 10:00 horas en la página web culturacientifica.usal.es, donde también estará disponible toda la programación.