Zahara no deja a Salamanca 'con las ganas' y sorprende con su apuesta en acústico

Han pasado ocho años desde que Zahara subió por primera al teatro Juan del Enzina. Tiempo suficiente para crear nuevas canciones con las que reconquistar al público salmantino, que ha respondido agotando las entradas para el concierto de este jueves. Esta vez, la cantante ha estado sola sobre el escenario, tan solo acompañada por una guitarra eléctrica, una acústica, un teclado y su inconfundible voz, mezcla de fuerza y dulzura.

'Flotante', 'Olor a mandarinas'... las canciones se iban sucediendo entre sonoros aplausos y, cuando se hacía el silencio, Zahara interactuaba con los asistentes y hacía gala de su gran desparpajo y naturalidad. Así descubrimos que 'Photofinish' es un tema dedicado a un antiguo amigo y compañero de profesión con el que tuvo un final agridulce y que 'Con las ganas' es un tema que le supone tal desgaste emocional que prefiere obviarla en sus conciertos. En este punto, hizo votar al público. ¿Quién empatizaba con ella y quién, en un arranque de egoismo, prefería que la cantara? Ganó la segunda opción y se hizo la magia.

Zahara también sorprendió interpretando su particular versión de 'Las 12', de Ana Mena y Belinda; arrancándose con la copla que escribió en honor a su abuela, 'Dolores', o cantando 'El Deshielo' mientras avanzaba entre los asientos de un abarrotado teatro Juan del Enzina. El broche de oro lo puso con 'Soy de un pueblo pequeño', demostrando que, pese a estar orgulllosa de sus raíces, estuvo 'acustiquísimo' en nuestra ciudad.