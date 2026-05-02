Más de 200 senderistas se dan cita en Saucelle
Para dar cabida a distintos perfiles de asistentes, la organización ha diseñado dos itinerarios con diferentes niveles de dificultad
El municipio salmantino de Saucelle ha celebrado esta mañana su marcha senderista, una cita que ha logrado reunir a un total de 250 participantes.
La actividad ha comenzado puntualmente a las 10:45 horas, momento en el que el grupo ha partido desde el punto de encuentro para iniciar una jornada marcada por el deporte y el contacto con el entorno natural de la zona.
Para dar cabida a distintos perfiles de asistentes, la organización ha diseñado dos itinerarios con diferentes niveles de dificultad.
El primero de ellos ha consistido en un recorrido largo, orientado a senderistas con mayor preparación física, mientras que el segundo ha sido un trayecto más corto, pensado para quienes prefieren una ruta más ligera y accesible.
La alta cifra de inscripción confirma el éxito de esta convocatoria.
